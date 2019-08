G7-top staat bol van conflictstof

In het mondaine Biarritz begint vandaag de top van de G7. Gastheer Emmanuel Macron zal zijn beste beentje moeten voorzetten om het treffen beleefd te houden.

De deelnemers aan de top - de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Canada en Japan, aangevuld met de Europese Unie - buigen zich drie dagen lang over een reeks netelige kwesties. Harde confrontaties vallen niet uit te sluiten. Van de Amerikaanse president Donald Trump is bekend dat hij hard uit de hoek kan komen en niet gelooft in dit soort multilateraal overleg. En de nieuwe Britse premier Boris Johnson, die zijn debuut maakt op de internationale scene, is minstens even provocatief als Trump.

Een eerste heikel thema is de invoering van de zogenaamde Googletaks. Met die belasting gaat Frankrijk high-techbedrijven belasten voor de activiteiten die ze in het land ontplooien. Dat tot woede van Trump. Hij dreigt Franse wijn zwaarder te belasten als de heffing er komt.

13.200 Om rellen te voorkomen en de veiligheid te verzekeren zijn 13.200 ordehandhavers ingezet bij de G7-top.

De brexit is de volgende netelige kwestie. Johnson wil Europa bewegen tot een bijsturing van het scheidingsverdrag. Maar een alternatief heeft hij niet. Wel wil de Britse premier op 31 oktober zeker weg uit de EU, desnoods zonder deal. Europese diplomaten vrezen dat Johnson, mogelijk aangepord door Trump, de internationale bühne wel eens kan gebruiken om Europa de schuld voor een harde brexit in de schoenen te schuiven.

De handelsoorlog tussen de VS en China baart iedereen zorgen. Zeker nu Washington en Peking hun conflict gisteren nog eens naar een hoger niveau tilden. China is weliswaar niet aanwezig in Biarritz, maar het land zal wel over de lippen gaan.

Even delicaat is Iran. Europa wil het nucleaire akkoord met Iran, dat Trump in mei 2018 heeft opgezegd, alsnog redden. De voorbije weken is de spanning tussen Iran en de VS fors gestegen. Olietankers in de Straat van Hormuz zijn niet langer veilig.

Het lijstje agendapunten op de G7: 1. Handelsoorlog 2. Brexit 3. Van G7 naar G8 4. Iran 5. Syrië 6. Googletaks

Macron wil ook Syrië ter sprake brengen. Hij is bezorgd over de toestand in Idlib, waar de tegenstanders van president Bashar-al-Assad zich verzameld hebben. Om hun verzet te breken bombardeerde het regime de stad de voorbije maanden geregeld, met honderden slachtoffers tot gevolg.

Van G7 naar G8 is nog zo’n netelige kwestie. De G7 is een tijdje een G8 geweest met Rusland aan boord. Sinds 2014 is het land niet langer welkom wegens de annexatie van de Krim. Macron nodigde president Vladimir Poetin begin deze week wel uit voor een werkbezoek. Van hem mag Rusland weer in de club als het zijn goede wil toont in Oekraïne. De rest van de G7 is daar helemaal niet van overtuigd.

Omdat zo veel conflictstof aanwezig is op de top, heeft Macron het zekere voor het onzekere genomen. Hij ziet af van een slotverklaring. Zo wil hij gênante situaties zoals vorig jaar in Canada voorkomen. Toen stemde Trump eerst in met de slottekst om die vervolgens te verwerpen. De G7-leiders beperken zich de volgende dagen dus tot ‘informele’ discussies. Maar die verlopen daarom niet minder hard.