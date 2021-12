Geen Japanse ministers naar Winterspelen in China

Japan stuurt geen overheidsdelegatie naar de Olympische Winterspelen in China. Maar een boycot, zoals de Verenigde Staten eerder aankondigden, wil het dat niet noemen. China is de grootste handelspartner van Tokio.

Japan stuur alleen enkele mensen die direct verband hebben met de Olympische Spelen naar Peking. Het gaat om enkele functionarissen uit de top van de sportwereld. 'Japan gelooft dat het belangrijk is dat universele rechten van vrijheid, mensenrechten en de rechtsstaat worden gegarandeerd in China', zei de Japanse regeringswoordvoerder Hirokazu Matsuno vrijdag op een persconferentie.

Eerder kozen de Verengde Staten voor een 'diplomatieke boycot' van de Winterspelen, onder meer vanwege mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoerse minderheid in China. Ook het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada kondigden eerder deze maand een diplomatieke boycot van de Spelen aan als protest tegen schendingen van de mensenrechten door China. Of België zich bij dat rijtje aansluit, is nog niet duidelijk.