Geen Wereld Economisch Forum volgend jaar

Door de coronapandemie vindt volgend jaar geen Wereld Economisch Forum (WEF) plaats in Davos. Het evenement, dat normaal van 26 tot 29 januari zou plaatsvinden, was eerder al uitgesteld naar de zomer en wordt nu afgelast.

Geen Bill Gates, Bono of koning Filip volgend jaar op de jaarlijkse algemene vergadering van het Wereld Economisch Forum in Davos. Het event, dat de top van de politieke en economische elite al een halve eeuw in Zwitserland samenbrengt, is afgelast.

Eind augustus had het WEF al aangekondigd dat de bijeenkomst naar de zomer werd verplaatst. Dat uitstel was geen makkelijke beslissing, zei directielid Adrian Monck toen, 'omdat het belangrijk is dat wereldleiders dringend bijeenkomen om te spreken over een gezamenlijk herstelplan voor na de coronapandemie'. Maar datzelfde virus maakte het niet mogelijk iedereen in januari in het bergdorp bijeen te brengen.

Het uitstel is nu afstel geworden, al is het nog niet officieel. Volgens de Zwitserse krant Südostschweiz is het hotelbedrijf Hotel Gastro Davos door het WEF op de hoogte gesteld dat het forum ook niet volgende zomer kan plaatsvinden. Ook het gemeentebestuur van Davos, dat enkele jaren geleden nog een nieuw congrescentrum liet bouwen, gaat ervan uit dat de editie 2021 van het WEF niet plaatsheeft. De stad promoot zichzelf als 's werelds beste ontmoetingsplaats.

Wel zijn er in de week van 25 januari digitale 'Davos Dialogues', waarbij wereldleiders hun visie delen. Het WEF nodigde in februari ook al zijn leden uit deel te nemen aan een Covid Action Platform, waar regeringen, bedrijven, internationale organisaties en ngo's kunnen samenwerken. 1.200 organisaties werden lid.