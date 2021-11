Geen politiek, religie of gezondheid meer in gepersonaliseerde Facebook-reclame

Gebruikers van Facebook en Instagram krijgen geen gepersonaliseerde reclame meer over gevoelige onderwerpen, zoals seksuele geaardheid en politieke voorkeur.

Adverteerders kunnen via Facebook en Instagram gericht reclame naar gebruikers sturen, gebaseerd op hun interesses. Die mogelijkheid valt vanaf 19 januari deels weg, maakte Meta, het bedrijf boven Facebook, Instagram en WhatsApp dinsdag bekend.

De 'ad-targeting' met verwijzingen naar 'gevoelige onderwerpen' zoals afkomst, gezondheid, religieuze praktijken, politieke overtuigingen of seksuele geaardheid verdwijnt. 'We willen beter beantwoorden aan de veranderende verwachtingen van de gebruikers over de methoden van de adverteerders', zegt vicedirecteur Graham Mudd.

Kritiek

De advertenties op maat worden gebruikt door een scala aan adverteerders, waaronder bedrijven, politieke actoren en middenveldorganisaties. Maar niet zelden loopt het mis.

In januari onthulde de website Tech Transparency Project dat leden van extreemrechtse groepen voor de bestorming van het Amerikaanse Capitool reclame aangeboden kregen over wapenholsters of kogelvrije vesten. In 2019 beschuldigden de Amerikaanse autoriteiten Facebook ervan immoadvertenties toe te laten die mensen met een andere huidskleur, gezinnen met kinderen, vrouwen of mensen met een handicap uitsluiten.

Adverteerders kunnen nog altijd doelgroepen per locatie targeten of hun eigen klantenlijsten gebruiken.

Meta probeert tegemoet te komen aan de kritiek. In een blogpost gaf het bedrijf voorbeelden van reclamecampagnes die niet meer welkom zijn op zijn platformen, zoals 'bewustzijn rond longkanker, Werelddiabetesdag, lgbti-cultuur, Joodse feestdagen of politieke voorkeuren en sociale kwesties'.

Niet alle opties vervallen. Adverteerders kunnen nog altijd doelgroepen per locatie targeten, hun eigen klantenlijsten gebruiken, doelgroepen bereiken die zich al eerder met de inhoud bezighielden en advertenties sturen naar mensen met vergelijkbare kenmerken.

Belgische partijen

Ook de Belgische politici en partijen maken stevig gebruik van Facebook-advertenties. De partijen in ons land gaven in 2020 meer dan 12 miljoen euro uit aan reclame op Facebook en Instagram. In de eerste helft van 2021 ging die trend verder. Uit data bleek dat van alle Europese landen de Vlaamse partijen en politici het meest in Facebook-advertenties investeren.