Generatie Z verrast het leger in Myanmar

De jonge generatie neemt het op tegen het leger in Myanmar. Gewapend met graffiti, protestliederen en kennis van sociale media vuurt ze de massale opstand aan. ‘Je rotzooit met de verkeerde generatie.’

Een video gaat zaterdag live op Facebook. Een jongeman ligt op zijn buik in een plas bloed. De camera zoomt in op een schotwond aan zijn hoofd. Later werd bevestigd dat het om een tiener ging. Hij overleefde het niet.

Na de staatsgreep in de nacht van 1 februari gaat de militaire junta zijn derde week in. De ordediensten openden in het afgelopen weekend het vuur op de betogers tegen de militaire junta. Twee manifestanten kwamen om. Vrijdag liet een vrouw van 19 het leven. Ook zij werd in het hoofd geschoten.

Schermvullende weergave Drie opgestoken vingers werden een populair symbool van verzet en solidariteit. Het teken werd overgenomen uit de 'Hunger Games'-boeken. ©EPA

Het hardhandige optreden houdt de manifestanten niet tegen. In een nationale betoging gingen maandag opnieuw honderdduizenden mensen de straat op. Activisten hadden opgeroepen tot massademonstraties, een protest dat wordt aangeduid als de 'revolutie van vijf tweeën', een verwijzing naar de datum 22.2.2021. Daarmee maken ze een vergelijking met 8 augustus 1988 - of 8.8.88 - toen het volk ook in opstand kwam tegen het militaire bewind. Het leger sloeg die opstand bruut neer.

Het zijn de grootste protesten sinds de coup van 1 februari. In de nacht van 1 februari greep het leger de macht. Regeringsleidster Aung San Suu Kyi werd gearresteerd. Sindsdien zitten meer dan 500 politici, activisten en manifestanten in de cel.

Hoewel alle lagen van de bevolking op straat komen, vuurt generatie Z, een brede groep van mensen geboren tussen eind de jaren negentig en 2012, het protest aan. Ze verzetten zich tegen het verglijden naar een militair bewind in Myanmar. Gewapend met verfborstels, graffiti, protestliederen, humor en sociale media verrassen ze het leger.

Omzeilen

Op verschillende wegen in het land verschenen enorme witte blokletters ‘Justice for Myanmar' en 'We want democracy'. Op een gebouw wordt ’s nachts een metershoge vredesduif geprojecteerd. Overal duikt street art op. De populairste tekeningen zijn drie opgestoken vingers, een teken dat werd overgenomen uit de 'Hunger Games'-boeken en een symbool van verzet en solidariteit werd in Zuidoost-Azië.

Ondertussen daagt een hiphopcollectief het leger uit met sluwe teksten en declameren dichters boze verzen. Vooral legerleider Min Aung Hlaing wordt met hoon overladen. Hij staat sinds de coup aan het hoofd van de regering en beloofde na een jaar verkiezingen. De betogers geloven niet dat die er komen.

Schermvullende weergave 'We want democracy', gekalkt op een snelweg in Yangon. ©EPA

Veel van de slogans van de jonge betogers zijn niet toevallig in het Engels, ze willen internationaal gehoord en gezien worden. Hun kernboodschap aan het leger: ‘je rotzooit met de verkeerde generatie.'

De vastberadenheid van de demonstranten van generatie Z doet denken aan de volksopstand van 1988. Toch demonstreert deze groep totaal anders. Deze manifestanten zijn volwassen geworden in het internettijdperk en willen hun vrijheden niet opgeven. Sociale media zijn hun tweede natuur en hun acties gaan vlotjes viraal.

Myanmarese jongeren vertelden De Tijd dat ze zich laten inspireren door andere protestbewegingen in Zuidoost Azië, vooral in Hongkong en Thailand. ‘We leren van hen en pikken er de succesvolste elementen uit’, klinkt het.

Ook worden tips uitgewisseld over hoe veilig te demonstreren. Het leger probeerde al verschillende keren het internet en de sociale media in de kiem te smoren, maar dat wordt handig omzeild met VPN-verbindingen en buitenlandse simkaarten.

Sancties

Bij de parlementsverkiezingen van 8 november boekte de Nationale Liga voor Democratie, de partij van Aung San Suu Kyi, een monsterzege van 83 procent. Dat was tegen de zin van legerleider Min Aung Hlaing. Waarnemers denken dat hij het plan had om president te worden na de verkiezingen.

Drie weken na de militaire staatsgreep groeit de groep betogers. Maandag kwamen zowel advocaten, leerkrachten, monniken, arbeiders, religieuze groepen en bedrijfsleiders op straat. Allemaal willen ze niet terug naar de militaire junta.

Na het bloedig optreden dit weekend veroordeelde de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, het ‘gebruik van dodelijk geweld’ in Myanmar. ‘Iedereen heeft het recht om vreedzaam te betogen. Ik roep alle partijen op om de resultaten van de verkiezingen te respecteren en om de burgerlijke regering te laten terugkeren.’

De Europese Unie wil sancties nemen tegen de militairen die verantwoordelijk zijn voor de staatsgreep. ‘De EU staat klaar om restrictieve maatregelen te nemen die gericht zijn tegen degenen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de coup en hun economische belangen', lieten de ministers van Buitenlandse Zaken van de 27 lidstaten maandag weten.

Ook Facebook ondernam actie. Zondag haalde het sociale netwerk de Facebook-pagina van de junta offline wegens 'herhaaldelijke inbreuken tegen ons beleid, dat het aanzetten tot geweld verbiedt'.