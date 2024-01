Almaar meer bedrijven schakelen consultants, ex-topdiplomaten of andere experts in om hen te helpen navigeren in woeliger internationale wateren. ‘CEO's ontdekken dat de oude stelregel van Leon Trotski ook op hen van toepassing is: je bent misschien niet geïnteresseerd in oorlog, maar oorlog is wel geïnteresseerd in jou.’