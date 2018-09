Geopolitieke strijd smeult onder Trumps handelsoorlog

Onder de handelsoorlog tussen de VS en China sluimert een geostrategisch conflict, waarbij zelfs sojabonen als wapen worden ingezet. Die evolutie maakt een snelle oplossing onmogelijk.

Sojabonen zijn het geheime wapen dat de Chinezen inzetten in hun handelsoorlog met de Verenigde Staten. Dat suggereerde de Amerikaanse president Donald Trump deze week toen hij een tweet op de wereld afvuurde waarin hij fulmineerde tegen de perfide machinaties van Peking. ‘China heeft openlijk gezegd dat het actief probeert op onze verkiezingen te wegen door onze boeren, ranchers en arbeiders aan te vallen wegens hun loyauteit tegenover mij.’

Trump blikte vooruit naar de verkiezingen van 6 november in de VS. De stembusgang - waarbij alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden en 35 van de 100 senatoren worden gekozen - geldt als zijn eerste serieuze electorale test. Het is vooral uitkijken of zijn Republikeinse partij haar erg krappe meerderheid in de Senaat behoudt.

Democraten

De uithaal van Trump illustreert dat de snel escalerende handelsoorlog met China een politiek randje heeft. Volgens hem stemden de Chinezen hun sancties zo af dat enkele kantelstaten, waar zowel de Republikeinen als de Democraten kunnen winnen, extra worden getroffen. De Democraten kunnen er profiteren van de onvrede over Trumps onstuimige handelsbeleid, dat de consumenten opzadelt met hogere prijzen en de producenten met aanzienlijke verliezen.

In hun tarievenslag met Trump voerden de Chinezen in juli een invoerbelasting op Amerikaanse sojabonen in. De maatregel trof vooral boeren in deelstaten die bij de presidentsverkiezingen overwegend voor Trump hadden gestemd. Ze raken met China een belangrijke afzetmarkt kwijt. De Chinezen voerden vorig jaar voor 12,7 miljard euro sojabonen, die ze gebruiken als varkensvoer, in uit de VS. Dat is zowat een derde van de Amerikaanse sojaproductie.

Peking reageerde gebeten op de beschuldiging van Trump. ‘Wie ook maar een beetje de Chinese diplomatie kent, weet dat we ons nooit mengen in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen’, zei een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

Toch oordelen analisten dat de Chinese aanpak in de handelsoorlog minder willekeurig is dan Peking doet uitschijnen. De Europese Unie hanteerde trouwens dezelfde strategie toen ze handelssancties tegen de VS trof.

Chinese wereldambities

Het gebekvecht tussen Washington en Peking wijst erop dat de handelsoorlog makkelijk kan uitmonden in een breder geopolitiek conflict. Volgens het Chinese regime zijn de Amerikaanse sancties vooral bedoeld om de opmars van het communistische middenrijk een halt toe te roepen. China heeft zich de voorbije jaren opgeworpen als een ambitieuze wereldspeler die zijn economische dominantie vertaald wil zien in militair en diplomatiek gewicht.

De machthebbers in Peking beweren stoer dat het land Trumps intimidatie van zich af kan schudden. ‘China heeft voldoende ruimte om de impact op te vangen’, zei Fang Xinhai, een topman van de beurswaakhond, deze week. ‘We bereiden ons voor op het ergste en denken dat zelfs dan de economie overeind blijft.’ Toch hangen donkere wolken boven de Chinese economie, die afstevent op een groeivertraging. Balorige beleggers stuurden de beurs van Sjanghai deze week naar het laagste peil sinds 2014.

Intern gerommel

Voor het grote publiek mag het Chinese bewind zich sterk houden, binnenskamers rommelt het naar verluidt flink. Vooral president Xi Jinping krijgt de wind van voren omdat hij al te driest zijn geopolitieke ambities etaleerde en daarmee de VS tot een duel uitdaagde. Xi probeerde zoete broodjes te bakken met Trump, maar schatte hem volledig verkeerd in. Sowieso weten de Chinese leiders geen chocola te maken van de even agressieve als wispelturige president.

Dat de Chinezen de deur op een kier laten voor overleg met de Amerikanen wijst op hun heimelijke onzekerheid. Alleen is het de vraag met wie ze kunnen praten. Peking heeft een uitgesproken voorkeur voor Steven Mnuchin, de gematigde minister van Financiën. Maar Trump leunt sterk op zijn handelsgezant Robert Lighthizer en zijn adviseur Peter Navarro, twee gehaaide hardliners inzake China. De titel van het boek dat Navarro in 2011 publiceerde, ‘Death by China’, zegt alles over zijn visie.