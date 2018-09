Gevallen golfer maakt sensationele comeback

Na een duister decennium is gewezen golfmessias Tiger Woods opgestaan uit de doden. De door schandalen en verslaving geplaagde Woods wint weer, wat bedrijven doet likkebaarden.

Als een zwerm bijen volgden duizenden fans Tiger Woods over de golfcourse na zijn zege in Atlanta. Voor het eerst in vijf jaar won hun held met de Tour Championship nog eens een groot tornooi van de PGA, de toplaag van het professionele golf. De grootste comeback ooit, jubelden de Amerikanen over Woods, die al jaren afgeschreven leek. ‘Het was moeilijk niet te huilen’, zei Woods na zijn zege.

18 majors

Geen grotere helden dan zij die van de hemel naar de hel en terug zijn geweest. Ruim 20 jaar geleden begon de Tigermania rond de eerste zwarte topgolfer. Eldrick Tont ‘Tiger’ Woods won op zijn 22ste, in 1997, met de Masters zijn allereerste major, een van de vier absolute toptornooien in het golf. Tien jaar later had Woods 14 majors (Masters, US Open, PGA Championship en The Open Championship) binnen. Dat Woods het record van 18 majors van recordhouder en legende Jack Nicklaus zou breken, was een zekerheid.

Een jaar later doorbrak de ideale schoonzoon Woods de magische barrière van 1 miljard dollar inkomsten. De sponsormagneet veranderde de blanke elitesport in een volksgebeuren, dat tot in de zwarte achterstandswijken publiek aanboorde.

Vreemdgaan

De val was diep. Getuigenissen van tientallen vrouwen ontmaskerden Woods in 2009 als een onverbeterlijke schuinsmarcheerder, wat hem zijn Zweedse vrouw en sponsordeals kostte. Gatorade, AT&T, Accenture, General Motors en Gillette bonjourden hem buiten. Woods ging in behandeling voor een seksverslaving en stond op alle voorpagina’s met een autocrash, de perfecte metafoor voor ’s mans toekomst.

In 2013 kwam hij kort weer aan de top. Geen golfer deed beter dan Woods, die 683 weken op nummer één stond. Maar na vier rugoperaties en een arrestatie voor dronkenschap achter het stuur - zijn politiefoto ging de wereld rond - was hij vorig jaar afgezakt tot nummer 1.199 van de wereld. Zijn laatste majorwinst was alweer tien jaar geleden. Woods was op zijn 42ste een held aan lager wal.

Opstaan uit de doden

Maar zijn reputatie van messias getrouw stond hij op uit de doden. Op de British Open streed hij afgelopen zomer tot diep in de finale voor winst.

Woods bevestigde zijn comeback zondag met winst in zijn 80ste PGA-tornooi, twee minder dan recordhouder Sam Snead. De VS dromen al van Woods jacht op het majorsrecord van Nicklaus. Sponsors rekenen zich rijk.