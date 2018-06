Griekenland en Macedonië leggen ruzie bij

Griekenland en Macedonië hebben een akkoord bereikt om de Balkan-republiek voortaan Noord-Macedonië te noemen. Maar zowel in Athene als in Skopje moet het parlement nog zijn fiat geven voor de deal.

Het akkoord dat de Griekse en Macedonische ministers van Buitenlandse Zaken zondagochtend ondertekenden aan het Prespameer is hoedanook een belangrijke doorbraak in de ruzie die nu al 27 jaar aansleept tussen beide landen. Die ontstond toen Macedonië zich in 1991 van Joegoslavië losscheurde en zich de Republiek Macedonië noemde. Een stap te ver voor Grieken, die in het noorden van het land een regio met dezelfde naam hebben en vreesden dat Macedonië uiteindelijk aanspraak zouu maken op hun grondgebied.

'We zetten een historische stap', verklaarde de Griekse premier Alexis Tsipras zondag. Een nieuw tijdperk van samenwerking en stabiliteit begint voor de twee buurlanden. De Macedonische premier Zoran Zaev sloot zich daarbij aan. 'Onze landen laten het verleden achter zich en kijken naar de toekomst.' Beide regeringsleiders benadrukten dat deze overeenkomst een voorbeeld is van hoe dergelijke geschillen kunnen worden opgelost

Al is het nog geen uitgemaakte zaak of de ruzie nu definitief beslecht is. Zowel het Griekse als het Macedonische parlement moet het akkoord nog goedkeuren. In Macedonië komt daar nog eens een naamswijziging bovenop. Bovendien werd er de voorbije dagen in beide landen zwaar geprotesteerd tegen de deal.