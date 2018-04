"Groot deel van Syrisch scheikundig wapenarsenaal vernietigd"

Bij de aanvallen door drie westerse grootmachten tegen Syrië is zaterdag een "groot deel van het chemisch wapenarsenaal" van het Syrische regime vernietigd. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian zaterdag aan de Franse nieuwszender BFMTV gezegd.

"Een groot deel van zijn (de Syrische regering) chemisch (wapen)arsenaal is vernietigd", zei de bewindsman. "Veel is door de aanvallen van deze nacht vernietigd."

Hij waarschuwde dat er een nieuwe militaire interventie zal komen ingeval van een nieuwe gifgasaanval in Syrië. "Aangaande de kwestie van scheikundige wapens is er een rode lijn die niet mag worden overschreden en indien ze (...) weer wordt overschreden, komt er een nieuwe interventie", aldus het hoofd van de Franse diplomatie. "Ik denk dat de les begrepen zal zijn."

Le Drian voegde eraan toe dat het voor eind mei voorzien bezoek van president Emmanuel Macron aan Rusland niet in het gedrang komt.

In diplomatieke kringen in Parijs luidt het dat de aanvallen in snelle en nauwe samenwerking zijn gekomen. De drie landen hebben zich op de opslag en productie van scheikundige wapens geconcentreerd, andere doelwitten zoals luchthavens zijn niet in overweging genomen.

Franse diplomaten gewagen van een complexe operatie die een intensieve coördinatie verlangde. De raketten zijn vanuit meerdere plaatsen afgevuurd. Het Franse leger bestookte met twaalf raketten twee doelen in Homs.

In een analyse die het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag heeft openbaar gemaakt, zegt Parijs dat met zijn bondgenoten verzamelde elementen een "ampele bundel van bewijzen" vormen om de verantwoordelijkheid van de veronderstelde gifgasaanval op 7 maart op het conto van de Syrische regering te schrijven.

Wel hebben laboratoria nog geen stalen van ter plaatse hebben onderzocht. De Franse geheime diensten hebben getuigenissen en openbaar verspreide foto's en video's geanalyseerd. De daar zichtbare symptomen van de slachtoffers zijn karakteristiek voor een aanval met scheikundige wapens.

De Franse inlichtingendiensten schatten een manipulatie van de sinds 7 maart massaal verspreide beelden als niet geloofwaardig in, in het bijzonder omdat de in het gebied aanwezige groepen niet de middelen hebben om een communicatiemanoeuvre van dergelijke orde uit te voeren.