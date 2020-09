Grote bedrijven willen 300.000 zeelieden veilig thuis krijgen

Multinationals zoals Unilever en Procter & Gamble roepen in een open brief op meer dan 300.000 zeelui weer veilig thuis te krijgen. Voor de meeste Belgische zeelui lukte dat intussen. Maar de reders houden hun hart vast nu de coronacijfers weer stijgen.

Dat schrijft het persagentschap Bloomberg. De CEO's die de brief ondertekenden vragen overheden om schepen te laten aanmeren in hun havens. Door de coronamaatregelen en gesloten grenzen zitten veel werkers vast op zee. De bedrijven maken zich zorgen om de feitelijke dwangarbeid die volgde uit de situatie. Ook de werkomstandigheden zouden ondermaats zijn. De situatie kan volgens hen ook de wereldwijde aanvoerketen in het gedrang brengen.

Wij hebben de meeste Belgische zeelui kunnen terugbrengen, maar dat heeft wel miljoenen gekost. Wilfried Lemmens Directeur Koninklijke Belgische Redersvereniging

Naast Unilever en Procter & Gamble steunen ook CEO's van Carrefour, Mondelez Internatioinal en Heineken de oproep. De brief is gericht aan Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Meer dan 120 landen of gebieden hebben de toegang van schepen in meer of mindere mate beperkt om de verspreiding van het de pandemie in te dijken.

Miljoenen gekost