Hackers slaan toe bij Amerikaanse overheid

Een cyberaanval op Amerikaanse overheidsdiensten zou al maanden aan de gang zijn. Volgens de krant The Washington Post zit Rusland achter de hack.

Onder meer de Amerikaanse ministeries van Handel en Financiën zijn getroffen door de cyberaanval. De hackers zouden onderling mailverkeer gevolgd hebben. Hoeveel en welke informatie ze konden bemachtigen, is nog niet bekend.

Het softwarebedrijf SolarWinds, dat technologieproducten verkoopt aan de FBI, 425 bedrijven uit de Fortune 500 en het Amerikaanse leger, spreekt van 'een gerichte aanval door een natiestaat'. De regering beveelt alle overheidsdiensten zich los te koppelen van het platform Orion van SolarWinds, dat ze gebruiken voor hun IT-systemen.

Niet alleen overheidsinstellingen zouden worden geviseerd, maar ook advies-, technologie-, telecom-, gas- en oliebedrijven in zowel Noord-Amerika, Europa, Azië als het Midden-Oosten.

Volgens het persagentschap Reuters is er een link met een eerdere aanval op FireEye, een van de grootste cybersecuritybedrijven in de VS. Dat maakte woensdag bekend het slachtoffers te zijn van een hack, 'mogelijk uitgevoerd door de regering van een ander land'. De aanval zou bovendien al maanden aan de gang zijn.

Rusland

De krant The Washington Post brengt de aanval in verband met een groep hackers die gesteund wordt door Rusland. Die groep, beter bekend als Cozy Bear, zou in 2016 ook de Democratische Nationale Conventie als doelwit hebben gehad. De bedoeling was toen om de verkiezing van Hillary Clinton te dwarsbomen. Onlangs zou de groep ook pogingen gedaan hebben om Amerikaans, Brits en Canadees onderzoek naar een coronavaccin te bemachtigen.