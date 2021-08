Haïti werkt als een magneet op verwoestende natuurrampen...

Terwijl de wereld afgelopen week in de ban was van Afghanistan, geselden een aardbeving en een tropische storm Haïti andermaal. Door haar ligging is de armste natie van het westelijke halfrond sowieso gevoelig voor natuurrampen. Maar politieke instabiliteit, wanbeleid en viscerale corruptie maken van het land in de Cariben een extra gemakkelijke prooi.

Als een concours bestond voor het meest beklagenswaardige land ter wereld, zou Haïti zeker een kanshebber op de hoofdprijs zijn. Dat is de voorbije week nog eens bewezen. Terwijl de internationale gemeenschap met argusogen de machtsgreep van de taliban in Afghanistan volgde, hadden de inwoners van een eiland 12.757 kilometer daarvandaan heel andere besognes.

Twee keer kregen de Haïtianen af te rekenen met natuurgeweld. Vorige zaterdag schrok een aardbeving met een kracht van 7,2 het zuidwesten van de natie op. Na de passage van de tropische storm Grace op maandag raakte het al zwaar getroffen gebied ook nog eens in de greep van forse regenval. Met modderstromen en grondverschuivingen tot gevolg.

Volgens een voorlopige balans van de Haïtiaanse civiele bescherming kostte de aardbeving bijna 2.200 mensen het leven. Meer dan 12.000 anderen raakten gewond. Honderden mensen zijn vermist. Zowat 30.000 gezinnen hebben geen dak meer boven hun hoofd. Ziekenhuizen, scholen en kerken zijn deels of volledig van de kaart geveegd.

Rampgebied

Het natuurgeweld trof zeker 1,2 miljoen inwoners - onder wie 540.000 kinderen - in de departementen Grand’Anse, Nippes en Sud, schat Bruno Maes. Als hoofd van Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties (VN), op het Caribische eiland ging hij poolshoogte nemen in het rampgebied.

‘Ontelbare families die al hun hele hebben en houden verloren waren door de aardbeving leven nu letterlijk met hun voeten in het water door de overstromingen’, zei hij over de situatie op Twitter. Zo’n half miljoen Haïtiaanse kinderen hebben geen of beperkte toegang tot een schuilplaats, drinkwater en eten.

Het natuurgeweld kon het armste land van het westelijke halfrond moeilijk op een slechter moment geselen. De economie ligt op apegapen. Een tergend trage vaccinatiecampagne voedt de vrees voor nieuwe coronagolven. En sinds de moord op president Jovenel Moïse op 7 juli is ook de politieke crisis compleet. Bovendien draagt Haïti nog altijd de littekens van de zware aardbeving van begin 2010 en de orkaan Matthew in oktober 2016.

‘Ramp na ramp treft Haïti. Het is alsof de hemel op ons hoofd valt. Op den duur vraag je jezelf af: waaraan hebben we dit verdiend?’, zei Fonie Pierre, het hoofd van Catholic Relief Services in de stad Les Cayes, bij het Britse persagentschap Reuters. Zelfs premier Ariel Henry zakte de moed in de schoenen. ‘Haïti is op de knieën gedwongen. De aardschok die een groot deel van het zuiden van het land verwoestte, confronteert ons nog eens met onze broosheid.’

Patent

Haïti heeft al eeuwen een patent op aardbevingen. Uit historische bronnen blijkt dat de hoofdstad Port-au-Prince in 1751 en 1770 al eens van de kaart geveegd werd na verwoestende schokken. Daar is de ligging van het land in seismologisch actief gebied, in de buurt van de kruising van twee tektonische platen, niet vreemd aan.

Toen de aarde vorige zaterdag begon te trillen, schoten heel wat Haïtianen nare herinneringen uit 2010 door het hoofd. Toen kostte een beving, met een kracht van 7, tienduizenden mensen - schattingen variëren van 150.000 tot 316.000 - het leven. 300.000 anderen raakten gewond en nog eens 1,5 miljoen mensen moesten onderdak zoeken in tijdelijke constructies.

Haïti is op de knieën gedwongen. De aardschok confronteert ons nog eens met onze broosheid. Ariel Henry Haïtiaanse premier

Hoewel bij de aardschok van afgelopen weekend twee keer zoveel energie vrij-kwam als elf jaar geleden, oogt de balans voorlopig minder zwaar. Heeft Haïti dan lessen getrokken uit de vorige ramp?

‘De Haïtianen hebben zich in elk geval anders gedragen dan in 2010. Destijds brachten mensen zichzelf in gevaar door in gebouwen te gaan schuilen tijdens naschokken. Nu niet’, zegt Claude Prépetit, de hoofd- seismoloog van Haïti. Bovendien lag het epicentrum elf jaar geleden in de buurt van het dichtbevolkte Port-au-Prince. Nu was dat in minder bevolkte ruraal gebied in het zuidwesten.

Extra inspanningen dringen zich evenwel op als het land zich beter wil wapenen tegen toekomstig onheil, zegt Prépetit. ‘We moeten betere huizen bouwen, met beter materiaal.’ Heel wat woningen op Haïti zijn dan wel zo geconstrueerd dat ze orkanen kunnen doorstaan, maar ze zijn, in tegenstelling tot in Japan, meestal niet aardbevingbestendig.

Chronische problemen

Dat die sterkere constructies er, alle beloftes na de ramp van 2010 ten spijt, maar niet komen, heeft veel te maken met de chronische aandoeningen van Haïti: een mager gespijsde staatskas, decennialange politieke instabiliteit - mee in de hand gewerkt door buitenlandse inmenging -, wanbeheer en viscerale corruptie.

Hoe diepgeworteld de problemen zijn, werd na de aardbeving van 2010 pijnlijk duidelijk. Moeiteloos zamelden de internationale gemeenschap en ngo’s destijds 13 miljard dollar - goed voor zo’n 150 procent van het toenmalige Haïtiaanse bruto binnenlands product - in voor noodhulp en de wederopbouw van het land. Een decennium later luidt de kritiek dat een deel van dat geld nooit terechtgekomen is bij mensen in nood.

Omdat verschillende Haïtiaanse presidenten - gedreven door hun verslaving aan de macht - democratische instellingen uitgehold hebben, bleef amper een instantie over om bij de wederopbouw een coördinerende rol op zich te nemen. Het gevolg? Ngo’s sprongen in het gat en handelden naar eigen goeddunken. Het leverde Haïti de bijnaam ‘Republiek van de ngo’s’ op.

Het is ook een publiek geheim dat het Haïtiaanse establishment, waar mogelijk, graag een graantje meepikt. En dan zijn er nog de bendes. Op een vaak gewelddadige manier controleren zij, al dan niet in combine met politici of invloedrijke elites, delen van het land.

Premier Henry is vastbesloten beter te doen dan een decennium geleden. ‘De regering zal alles in het werk stellen om bij het beheer en de coördinatie van de hulp niet dezelfde fouten te maken als in het verleden’, zei hij woensdag.

Hulpverlening

Desalniettemin komt de hulpverlening ook nu moeilijk op gang. Een week na de aardschok wachten heel wat slachtoffers nog altijd op de eerste hulpkonvooien met water en voedsel uit Port-au-Prince. Meerdere wegen naar meer afgelegen gebied zijn onberijdbaar door de modderstromen en grondverschuivingen. Bovendien woedt langs de hoofdweg van de hoofdstad naar het zuidwesten een bendeoorlog.

De Verenigde Staten en verschillende Latijns-Amerikaanse landen stelden materieel, waaronder helikopters, ter beschikking om luchtbruggen in te leggen. Tegelijk komen geldinzamelingen op gang. Die hulp kan de nood op korte termijn helpen lenigen. Maar op lange termijn schaadt die meer dan hij baat, menen experts.

‘De aardbeving heeft de al 2,5 jaar kreunende economie in het zuidwesten van Haïti het genadeschot gegeven. Meer langetermijnarmoede is hoogstwaarschijnlijk het resultaat. De regio zal nog afhankelijker worden van geldtransfers uit het buitenland en hulp van internationale ngo’s. Jammer genoeg helpt die buitenlandse steun niet op lange termijn. Het zuidwesten van Haïti snakt vooral naar economische activiteiten die leiden tot de creatie van jobs en betere sociale omstandigheden’, zegt de Haïtiaanse econoom Etzer Emile aan het persagentschap AP.