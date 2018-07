Handelsoorlog wordt stilaan voelbaar

De handelsgevechten die de Amerikaanse president Donald Trump oppookt, worden zichtbaar in de economische data. Vrijdag dreigt de handelsoorlog volledig los te barsten.

Het economisch optimisme in Europa kwijnt beetje bij beetje weg en dat heeft alles te maken met de handelsconflicten die Trump aanwakkert. Dat bleek maandag uit de barometer voor juni van IHS Market.

Het onderzoeksbureau vraagt maandelijks 3.000 aankoopdirecteuren van grote industriebedrijven - die beslissen over megabudgetten - hoeveel vertrouwen ze hebben in de economische toekomst. Voor juni daalde dat vertrouwen in de eurozone naar het laagste peil in 18 maanden.

Het vertrouwen in de economische toekomst van de aankoopdirecteuren in de eurozone zakte in juni naar het laagste peil in 18 maanden.

Vooral de export verliest vaart, leren de data. ‘De grootste zorg’, meldt IHS Market, ‘is dat de orders uit het buitenland aan een almaar trager tempo groeien en weldra zullen beginnen te dalen. De enquête leert dat de bezorgdheid over de impact van de douanetarieven en de handelsoorlogen toeneemt en dat bedrijven zich beginnen voor te bereiden op de mogelijkheid dat nog meer export verloren gaat.’

Voelbaar

De handelsoorlog wordt op die manier stilaan voelbaar in de economische indicatoren. De voorbije maand daalden de aandelen van Europese autobouwers gemiddeld met 10 procent, terwijl de algemenere EuroStoxx600 slechts 2,6 procent verloor.

Bedrijven kunnen plannen hoe ze over de hindernis van tarieven op staal en aluminium raken. Het probleem is dat je niet weet wat er nog komt. Christopher Pissaride Nobelprijswinnaar

Dit weekend bleek ook de productie van Chinese industriebedrijven iets sterker dan verwacht te zijn gedaald, waardoor de Chinese beurs met 3 procent daalde. Ook de Japanse ondernemers hebben vertrouwen verloren, leerde het driemaandelijkse Tankan-rapport van de Japanse centrale bank, waardoor Tokio gisteren 2,2 procent lager ging.

Het probleem is niet zozeer het handelsconflict over staal en aluminium, zei Nobelprijswinnaar Christopher Pissarides aan Bloomberg. ‘Bedrijven kunnen plannen hoe ze over die hindernis raken. Het probleem is dat je niet weet wat er nog komt.’

Nieuwe schijf douanetarieven

Er dreigt nog wat op komst te zijn. Vrijdag treedt een nieuwe schijf van hogere Amerikaanse douanetarieven in werking, waardoor 50 miljard dollar aan import uit China belast wordt. Het gaat onder meer over onderdelen voor motoren. China heeft al aangekondigd dezelfde dag voor 50 miljard dollar aan ingevoerde Amerikaanse auto’s aan 25 procent te belasten.

Trump waarschuwde al dat hij heeft onderzocht hoe hij in dat geval nog eens 200 miljard dollar aan Chinese import aan 10 procent zal belasten. En China heeft laten weten ook in dat geval met gelijke munt te zullen betalen.

Dat dreigt meteen 500 miljard dollar aan handel buiten de regels van de Wereldhandelsorganisatie te plaatsen. Ter vergelijking: het huidige handelsconflict over staal en aluminium, en de Europese tegenheffingen op Harley Davidson-motorfietsen en bourbon, gaat slechts over 14 miljard dollar aan handel.

Europese auto's

Dan zijn er nog de plannen van Trump om Europese auto’s te belasten. ‘De Europese Unie is mogelijk zelfs even slecht als China. Het is verschrikkelijk wat ze met ons doen’, zei Trump afgelopen weekend op de tv-zender Fox, waarbij hij sprak over de ‘autosituatie’. Trump zei eerder al dat hij geen Mercedes meer wil zien rondrijden op Fifth Avenue in New York.

De Europese Unie is mogelijk zelfs even slecht als China. Het is verschrikkelijk wat ze met ons doen. amerikaans president donald trump

De Amerikaanse heffingen op auto’s zijn nog niet voor meteen maar ze zouden een invoer van 300 miljard dollar raken, blijkt uit een brief van de Europese Commissie aan de Amerikaanse overheid, waaruit Financial Times citeerde.

De Commissie waarschuwt in de brief dat een kwart van de auto’s die in de VS worden gemaakt Europese wagens zijn zoals BMW of Mercedes. Europese autobouwers hebben bovendien fabrieken in door Republikeinen gedomineerde staten als South Carolina, Alabama, Mississippi en Tennessee en het merendeel van die auto’s wordt weer uit de VS geëxporteerd.

5.800 dollar Een douanetarief van 25 procent zou 195.000 banen in de VS doen verdwijnen en zou een geïmporteerde auto voor een Amerikaans gezin 5.800 dollar duurder maken.

De ‘alliantie van autobouwers’, een sectororganisatie van de grootste autobouwers in de VS met onder meer BMW, Mercedes, Volvo, Volkswagen, Fiat en Porsche als lid, gaf eind vorige week een gelijkaardige waarschuwing. Ze liet weten dat ze samen 45 autofabrieken hebben in de VS die goed zijn voor 7 miljoen jobs.