Herman Goossens: 'We moeten inzetten op snelle detectie van het virus...

1 Italië telt al zes doden door corona. Moeten we ons zorgen maken?

Herman Goossens: ‘De toename, vooral bij oudere mensen, was verwacht. Het is er nu een epidemie, net als in Zuid-Korea, Japan, Hongkong, Vietnam, Singapore en Iran. Het virus kan uitgroeien tot een pandemie. Dat is het nu nog niet, maar het komt dichterbij. Een groot probleem is dat ook mensen die geen symptomen hebben anderen kunnen besmetten. Al is nog niet duidelijk of dat een zeldzaam fenomeen is of niet. In het laatste geval is een pandemie niet tegen te houden.’