Herstellende Navalny wil terug naar Rusland

De 44-jarige oppositieleider heeft met het Duitse openbaar ministerie gesproken over de aanslag en over zijn plannen na zijn herstel. Navalny zou daarbij ‘mentaal scherp’ zijn geweest, schrijft The New York Times. ‘Hij is niet van plan in Duitsland in ballingschap te gaan’, zegt de Duitse veiligheidsbron die met de krant sprak. ‘Hij wil terug naar Rusland om zijn missie voort te zetten.’