Het #MeToo-moment van de hulpverlening

Ze doen gevaarlijk werk in moeilijke omstandigheden, op geïsoleerde locaties waar een machocultuur heerst. Het probleem van seksueel misbruik door hulpverleners gaat veel verder dan het schandaal bij Oxfam. 'Dit is sectorbreed.'

De ngo-wereld beleeft haar #MeToo-moment sinds Oxfam UK in opspraak kwam met een seksschandaal. In 2011 organiseerde de Belgische directeur Roland van Hauwermeiren, vandaag 68, in Haïti seksfeestjes waarop mogelijk minderjarigen aanwezig waren. De man werd ontslagen maar kon tot 2014 voor verschillende hulporganisaties in het buitenland blijven werken.

In een open brief erkent Van Hauwermeiren dat hij in Haiti een seksuele relatie had met een lokale vrouw. De andere aantijgingen ontkent hij. Hij nam ontslag omdat hij naar eigen zeggen 'een inhoudelijk dispuut' met Oxfam had.

De krant The Times berichtte dat ook de opvolger van de Belg in Haïti intussen ontslagen werd wegens wangedrag, daar zouden hulpverleners slachtoffer zijn geweest. Volgens The Telegraph geeft Oxfam in een interne handleiding uit 2006 ook toe dat er medewerkers zijn teruggehaald uit ‘virtueel elke recente humanitaire missie’ wegens wangedrag tegen locals. Het document stelt verder dat seks met prostituees wordt afgeraden, maar niet verboden is.

Artsen zonder Grenzen, een hulporganisatie van 40.000 werknemers, ontsloeg vorig jaar 19 medewerkers na seksueel wangedrag. Dat maakte de organisatie zelf bekend. Veruit de meeste slachtoffers waren vrouwelijke hulpverleners, en opvallend: bijna alle daders waren hun mannelijke collega’s.

1.500 getuigenissen

Dat beeld strookt met het rapport dat Dyan Mazurana, onderzoekster bij Tufts University in Boston, vorig jaar schreef. Ze verzamelde bijna 1.500 getuigenissen over seksueel geweld bij hulpverleners uit meer dan zeventig internationale hulporganisaties en de VN.

De cijfers zijn ontluisterend: bijna de helft van de slachtoffers werd tegen haar zin aangeraakt. Bijna 10 procent is aangerand en 4 procent is verkracht. De meeste vrouwen kregen meermaals te maken met ongewenst gedrag, negen op de tien zegt iemand te kennen die het slachtoffer werd van seksueel geweld.

Werken in gevaarlijke omstandigheden trekt een bepaald type cowboy aan Dyan Mazurana Onderzoekster Tufts University

Klacht indienen is niet evident. Slachtoffers weten niet waar naartoe of vangen bot bij hun chef. Bijna de helft van de gerapporteerde klachten kreeg geen gevolg. Meestal werken slachtoffers gewoon verder, vaak worden ze ontslagen. ‘Een vrouw kreeg te horen dat ze zeker geen klacht mocht indienen want de organisatie zou die slechte publiciteit niet overleven.’

Een machocultuur, alcohol- en drugsmisbruik en een gevoel van wetteloosheid werken het misbruik in de hand. ‘Werken in gevaarlijke omstandigheden trekt een bepaald type cowboy aan. De omstandigheden faciliteren grensoverschrijdend gedrag’, zegt Mazurana.

Geteisterd door burgeroorlog

Het zijn ongeveer de omstandigheden waarin Amira Malik Miller belandde, een jonge Zweedse vrouw die in 2004 voor de Britse organisatie Merlin in de Liberiaanse hoofdstad Monrovia werkte. Het land werd geteisterd door een burgeroorlog. Op de luchthaven wachtte haar Belgische baas haar op, Roland van Hauwermeiren.

‘Hij belde al in de auto naar een collega’, vertelde ze tegen de gespecialiseerde website IRIN. ‘Hij zei lachend: 'Het is groen licht.' Ik voelde dat hij het over mij had.’ Later trof ze een collega in de gemeenschappelijke keuken met een lokale vrouw op de schoot, elkaar betastend. ‘Ik heb onmiddellijk gezegd dat ik geen sekswerk tolereerde in onze vertrekken en ik heb een klacht ingediend.’

Malik Miller zegt dat ze daarna door het vierkoppige mannelijke managersteam scheef werd bekeken. Het hoofdkwartier nam haar klacht wel serieus. Een intern onderzoek wees uit dat de vier mannen vrouwen hadden betaald voor seks en feestjes organiseerden met prostitueesn, feiten die Van Hauwermeiren vandaag betwist. Hij en de andere drie managers moesten vertrekken. 'Maar tijdens de missie gedroegen zich alsof het de normaalste zaak van de wereld was', zegt Malik Miller.

Een VN-rapport bracht later aan het licht dat liefst 58.000 vrouwen in Liberia tussen 2003 en 2012 seks hadden met VN-soldaten. Ook in Nepal, Congo, Ivoorkust en Haïti hebben blauwhelmen zich schuldig gemaakt aan seks met locals.

Hulpverlenersindustrie

‘Overdag werken met kindsoldaten, ’s avonds een kindhoer op de schoot.’ Het zijn taferelen die de Nederlandse auteur Linda Polman aantrof in conflictgebieden. ‘Het gebeurt overal waar het humanitaire circus neerstrijkt.’ Polman schreef het boek ‘De crisiscaravaan’, een striemende aanklacht tegen de hulpverlenersindustrie.

Er ontstaat een aparte subcultuur en een sfeer van straffeloosheid Linda Polman Auteur 'De crisiskaravaan'

‘Je ziet het na elke ramp’, zegt Polman. ‘Er stromen duizenden hulpverleners binnen en er ontstaat een aparte subcultuur en een sfeer van straffeloosheid. Liefst in gebieden waar chaos heerst. In Haïti bel je niet naar de politie om te zeggen dat je verkracht werd. Overdag werken hulpverleners aan projecten, ’s avonds ontmoeten ze elkaar in de club. Ik vind het altijd opmerkelijk dat chique restaurants en tennisclubs het eerst gerenoveerd worden, om een westers uitgaansleven te creëren.'

Polman: 'Af en toe wordt er wel iemand ontslagen, maar noch de organisatie noch de donor heeft er belang bij dat dit aan de grote klok wordt gehangen. Ik zie dit eerlijk gezegd niet zo snel veranderen. Ik zie enkel dat hulporganisaties vandaag betere woordvoerders hebben.’

Oxfam nam maatregelen nadat de uitspattingen van hun lokale medewerkers aan het licht waren gekomen, maar de organisatie deed dat grotendeels binnenskamers. De partnerorganisaties werden slechts summier ingelicht over wat zich in Haïti had afgespeeld.

‘In 2011 is er een bericht uitgestuurd dat er mogelijk sprake was van wangedrag’, zegt Stefaan Declercq, directeur van Oxfam in België. ‘Dat het wangedrag seksueel was, wisten we niet. Dat vind ik fout. Al was het maar zodat we vandaag niet zo verrast zouden zijn over berichten van bijna acht jaar geleden.’

Een half miljard euro

Er worden vragen gesteld bij de timing van de perslekken. In Groot-Brittannië, een van de belangrijkste donoren van hulpverlening ter wereld, woedt een hevig debat over de financiering van ngo’s. Oxfam UK haalt meer dan 40 procent van zijn budget – dat bijna een half miljard euro bedraagt – uit diverse overheidsfinancieringen.

De overheid heeft nu een onderzoek aangekondigd om te achterhalen of Oxfam het schandaal correct heeft afgehandeld. Maar de Britse overheid was in 2011 op de hoogte, zegt Stefaan Declercq van het Belgische Oxfam. ‘Ze zijn ingelicht over de afhandeling van dit dossier en ze waren toen akkoord met de gang van zaken’. Het maakt de staat alvast minder overtuigend in zijn dreigement om de toelage op te schorten.

Bovendien is Oxfam een schoolvoorbeeld van hoe het wél moet, zegt onderzoekster Dyan Mazurana. ‘Het heeft een volledig onafhankelijke afdeling die gericht is op het behandelen van klachten. Ik heb de case vorige week nog gepresenteerd aan de VN als een best practice. Het is in feite oneerlijk dat ze nu een storm over zich heen krijgen.'

Mazurana: 'Er zijn zoveel organisaties waar er zelfs geen meldingspunten zijn. Ze kennen de problematiek zogezegd niet, omdat ze niets registeren. Ze steken vandaag hun kop in het zand en hopen dat niemand hun richting uitkijkt. Ze zijn bang geld te verliezen. Maar dit is een sectorbreed probleem.’ Het is een argument dat ze zelfs letterlijk te horen krijgt in contacten met organisaties: ‘Gaan we dan meer klachten krijgen als we zoiets inrichten? En hoe houden we dat dan uit de publiciteit?’

Twee medewerkers

Helen Evans, verantwoordelijk voor de nieuwe veiligheidsafdeling van Oxfam die geïnstalleerd werd na het Haïti-schandaal, zegt dat de organisatie ook daarna veel te weinig deed met de talloze klachten, van aanranding in de Wereldwinkel tot verkrachtingen op missie. Ook stelde de organisatie slechts twee medewerkers aan om het probleem aan te pakken, terwijl ze 30.000 man overziet.

De gefrustreerde Evans nam ontslag. ‘Als hoger management moét je onmiddellijk reageren en in de juiste middelen voorzien’, zegt Dya. ‘Het is de enige manier om dergelijk gedrag te stoppen. Want op het terrein kan je niet veel veranderen.’

Stakeholders worden meestal wel ingelicht, het grote publiek niet Nadia Molenaers Hoofddocent UAntwerpen

Ngo’s zijn kwetsbaar omdat ze zo afhankelijk zijn van externe financiering, zegt Nadia Molenaers, hoofddocent Internationale ontwikkeling (UAntwerpen). ‘Stakeholders worden meestal ingelicht, het grote publiek niet. Hun reputatie is veel geld waard. Schade betekent onmiddellijk verlies.’

Oxfam zal deze storm wel doorstaan, zegt ze. ‘Het is een top-ngo, een sterk merk. Oxfam staat ook bekend als een snel lerende organisatie, al lijkt het daar beter in te zijn op terrein ver van huis dan intern. Maar uiteindelijk zal de hele sector hier de prijs mee voor betalen. De burger is mondig en wakker. Al vergeet hij vaak ook snel.’

In Groot-Brittannië trokken tot nog toe zo’n 1.300 donoren zich terug. Dat lijkt mee te vallen op een inkomstenbron uit donaties die meer dan honderd miljoen bedraagt. In ons land lieten volgens Oxfam 180 van de 150.000 actieve sponsors weten niet langer bij te dragen.