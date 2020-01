'Het coronavirus zal in Europa opduiken'

'Maar er is geen reden tot paniek, omdat we klaar zijn om te reageren', zegt professor en microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen).

'Er zijn nog geen gevallen bekend bij ons, maar vroeg of laat duikt het coronavirus in Europa op', voorspelt professor en microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen), die de ontwikkelingen rond de mysterieuze longziekte op de voet volgt.

We werken nauw samen met de farmaceutische industrie, wat de ontwikkeling van behandelingen vergemakkelijkt. Herman Goossens Professor en microbioloog (UAntwerpen)

'Gezien het grote aantal reizen naar en vanuit de getroffen Chinese regio is dat zeer waarschijnlijk. Het Chinees Nieuwjaar op 25 januari, wanneer tientallen miljoenen Chinezen in het binnen- en buitenland reizen, kan op geen slechter moment vallen.'

Goossens, een internationaal gerenommeerde microbioloog, staat voortdurend in contact met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Chinese specialisten die het virus in de brandhaard Wuhan, de stad vanwaaruit het zich verspreidde, bestuderen en bestrijden.

Hij zit ook in de cockpit van PREPARE, een Europees netwerk van meer dan 1.000 ziekenhuizen in 42 landen, dat volgens Goossens 'klaar staat om snel in actie te schieten als de eerste gevallen in onze contreien opduiken.'

Behandelingen

'Er is in Europa daarom geen reden tot paniek', beklemtoont Goossens, 'net omdat wij dankzij Europese middelen het PREPARE-netwerk de voorbije zes jaar konden klaarstomen, zodat we snel klinische studies met patiënten kunnen uitrollen als de eerste gevallen hier opduiken. Bovendien werken we nauw samen met de farmaceutische industrie, wat de ontwikkeling van behandelingen vergemakkelijkt.'

We staan klaar om in actie te treden als de eerste gevallen opduiken. Herman Goossens Professor en microbioloog (UAntwerpen)

'Dat PREPARE-netwerk kwam er omdat in Europa vroeger veel te traag en versnipperd op pandemieën gereageerd werd. Zo kwam er veel te laat een antwoord op cruciale vragen, zoals welke antivirale middelen we al dan niet in combinatie met antibiotica moeten gebruiken.'

In China loopt al een klinische studie met een 200-tal dragers van het coronavirus, weet Goossens. 'Het gaat daar razendsnel, wat uiteraard zeer belangrijk is om het virus juist te behandelen en de verspreiding in te dijken. De testresultaten van dat nieuwe geneesmiddel raken misschien al begin volgende week bekend.'

'De Chinezen hebben trouwens snel na de ontdekking van het virus de volledige sequentie (de beschrijving van het virus, red.) openbaar gemaakt', zegt Goossens. 'Dat was vitaal, want zo kon een referentiecentrum in Marseille al materiaal aanleveren om de diagnose van het coronavirus correct te stellen. Die wordt gratis ter beschikking gesteld van ziekenhuizen wereldwijd.'

'Te vroeg voor SARS-parallellen'

De veelgehoorde parallellen met het SARS-virus, dat in 2003 zowat 800 dodelijke slachtoffers maakte, zijn voorbarig, zegt Goossens. 'Het SARS-virus was in zowat 10 procent van de gevallen dodelijk. Het coronavirus lijkt een beetje op SARS, maar we weten te weinig om zulke vergelijkingen te maken.'

De cruciale vragen zullen pas binnen een paar weken of zelfs maanden beantwoord worden. 'Is het coronavirus makkelijk overdraagbaar van mens op mens? Als dat zo is, kan het lange tijd ongezien overleven in een gastheer voor het zich manifesteert. Dat zou de kans op verspreiding uiteraard vergroten.'