Hittegolf blijft Rusland en Middellands zeegebied in vuur en vlam zetten

Door een historische hittegolf en droogte blijven vuurhaarden voor dood en vernieling zorgen in Rusland, Turkije, Griekenland en Italië.

In Rusland zijn meer dan 250 bosbranden aan de gang. Die branden hebben al meer dan 3 miljoen hectare in de as gelegd. Dat melden Russische autoriteiten zaterdag.

Volgens de bosbeschermingsautoriteiten wordt het vuur op 180 plaatsen en een gebied van 1,3 miljoen hectare bestreden. De andere branden worden niet bestreden omdat ze woeden in meer afgelegen gebieden waar er geen gevaar is voor bewoners. In totaal zijn 6.700 brandweermannen ingezet om de vlammen te bestrijden.

Vooral in de autonome republiek Sakha, ook bekend als Jakoetië, in het noordoosten van Rusland, zijn de branden hevig en is de noodtoestand uitgeroepen. In de Siberische regio Krasnojarsk zijn bijna 400 dorpen omgeven door rook.

Rusland heeft af te rekenen met de ergste bosbranden in een eeuw. Sinds begin dit jaar is er volgens milieuorganisatie Greenpeace al ongeveer 14,3 miljoen hectare in de as gelegd. Het vorige jaarrecord stond op 16 miljoen hectare in 2012.

Ook in Turkije blijven bosbranden de kustgebieden in het zuiden en het westen van het land teisteren. Zaterdag werden er meer dan 5.000 brandweerlui ingezet tegen de vlammen. In de westelijke provincie Mugla hebben de branden zich in de loop van de nacht nog uitgebreid en moesten verschillende wijken ontruimd worden.

In het zuidwestelijke Antalya zijn de branden volgens de autoriteiten intussen onder controle en wordt er ook regen verwacht. Die branden hebben er wel grote schade veroorzaakt.

De vuurhaarden in Turkije hebben intussen aan minstens acht mensen het leven gekost. Volgens experts gaat het om de hevigste branden in meer dan 10 jaar. Naar schatting 100.000 hectare land is door de vlammenzee in de as gelegd.

Op Sicilië heeft de regionale regering voor zes maanden de noodtoestand uitgeroepen omwille van bosbranden. Sinds eind juli wordt het Italiaanse eiland geteisterd door branden en ook de komende weken zal er volgens de president van Sicilië, Nello Musumeci, door de weersomstandigheden een permanent risico blijven.

Intussen is er ook op het Italiaanse eiland Sardinië opnieuw een brand gesignaleerd, in de provincie Oristano. De hulpdiensten hebben kunnen vermijden dat die brand oversloeg op omliggende vegetatie.

Ook in Griekenland blijven de hevige branden terrein winnen. Vrijdag vielen er twee doden en alsmaar meer Grieken moeten geëvacueerd worden. Minstens 1.450 brandweermannen bestrijden de vijf grote branden ten noorden van Athene, de vuurzee op het eiland Evia en vuurhaarden op het Peloponnesische schiereiland.

Ten noorden van de hoofdstad Athene rukt het vuur op in oostelijke richting en het meer van Marathon, het grootste waterreservoir rond de hoofdstad. Tientallen gemeenten zijn intussen geëvacueerd. Dikke rookwolken en een brandlucht hebben zich de afgelopen nacht opnieuw door de hoofdstad verspreid.