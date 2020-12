Hoogste aantal overlijdens in Rusland in tien jaar

Het is geleden van 2010 - toen er een zware hittegolf was - dat het aantal overlijdens nog zo hoog lag. De oversterfte van 2020 wordt toegeschreven aan de coronapandemie.

De zakenkrant merkt op dat het aantal covidoverlijdens dat de overheid al heeft gerapporteerd, beduidend lager ligt dan de cijfers van het statistiekbureau in Moskou. Volgens officiƫle cijfers stierven in Rusland maar 48.564 mensen aan Covid-19. De regering communiceert alleen over de overlijdens waarbij Covid-19 als doodsoorzaak wordt gegeven. Het statistiekbureau telt echter ook de mensen met een corona-infectie die overleden, terwijl de doodsoorzaak bijvoorbeeld een hartfalen was. Volgens RBK is de overheid in april echter gestopt met het maandelijks oplijsten van de doodsoorzaken.

Het Kremlin zei woensdag dat de door de media vermelde data heel goed geanalyseerd moeten worden. Experts wijzen erop dat er ook sterfgevallen terug te brengen zijn naar een overbelasting van het gezondheidssysteem, waardoor belangrijke operaties uitstel opliepen.

Rusland wordt opnieuw zwaar getroffen door het coronavirus. In tegenstelling tot in het voorjaar geldt er geen lockdown, zelfs al ligt het aantal besmettingen en overlijdens hoger dan tijdens de eerste golf. Het Kremlin spreekt van een moeilijke, maar controleerbare situatie. Woensdag telde het land volgens de officiƫle cijfers 26.509 nieuwe besmettingen en 596 overlijdens.