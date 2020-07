Hoogste methaanuitstoot ooit

Nooit eerder is op aarde zo'n hoge concentratie van methaangas gemeten.

Het broeikasgas, dat warmte in de atmosfeer vasthoudt, speelt een belangrijke rol in de opwarming van de aarde, zeggen wetenschappers. Volgens projecties van Amerikaanse weerdienst NOAA wordt 2020 een van de warmste vijf jaren sinds het begin van de metingen in 1880.