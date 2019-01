'IJs op Groenland smelt veel sneller dan gedacht'

Steeds meer studies tonen aan dat de schattingen over de opwarming van de aarde te conservatief zijn.

Een nieuwe studie, die maandag in het invloedrijke wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) gepubliceerd werd, geeft de betogers van de klimaatmars zondag nog wat extra munitie. Volgens de onderzoekers smelt het ijs op Groenland veel sneller dan gedacht en wordt binnenkort een kantelpunt bereikt.

'In dat geval zal een kleine por een buitenproportionele impact hebben op Groenland, waardoor het ijs met een enorme snelheid zal smelten', zegt Sarah Das, die meewerkte aan de studie. Data van satellieten en instrumenten op de grond tonen aan dat het ijsverlies in Groenland in 2012 al vier keer meer bedroeg dan in 2003: meer dan 400 miljard ton per jaar. Het smeltende ijs doet de zeespiegel stijgen, wat tot overstromingen leidt waar miljoenen mensen het slachtoffer van worden.

Tij keren

Maar het tij is nog te keren, zegt glacioloog Luke Trusel. 'Als we de uitstoot van broeikasgassen verminderen, beperken we de opwarming van de aarde en dus ook hoe snel en intens Groenland onze levens zal beïnvloeden met een stijging van de zeespiegel.'

De studie is slechts een van de zovele die deze maand gepubliceerd werden en die aantonen dat de schattingen over de opwarming van de aarde nog te conservatief zijn. Zowel in Groenland als Antarctica smelt het ijs sneller dan verwacht. Analyses tonen ook aan dat de oceanen warmer worden. Omdat water uitzet als het opwarmt, leidt dat ook tot een stijging van de zeespiegel.