IJskap Groenland verloor in 2019 1 miljoen ton ijs per minuut

De Groenlandse ijskap verloor nooit zo veel ijs als in 2019. Per minuut smolt vorig jaar gemiddeld ruim een miljoen ton weg.

De klimaatverandering laat steeds meer sporen na op de aardbol. Op verschillende plaatsen veroorzaakte de opwarming van de aarde de voorbije jaren meermaals grote bosbranden. Maar de stijgende temperaturen hebben ook gevolgen voor het Noordpoolgebied.

Uit satellietbeelden blijkt dat de grootste ijskap ter wereld, die op Groenland, nooit sneller smolt dan in 2019. Liefst 532 miljard ton ging verloren, leert onderzoek waarover de Britse krant The Guardian berichtte.

Of anders gezegd: per minuut smolt vorig jaar gemiddeld ruim een miljoen ton ijs weg. Dat is 15 procent meer dan in het vorige recordjaar 2012. Met het smeltwater van 2019 zouden per seconde zeven olympische zwembaden gevuld kunnen worden.

Warme lucht

'De data voor 2019 zijn schokkend en deprimerend', zegt Ingo Sasgen, de geowetenschapper van het Alfred-Wegener-Institut in Bremershaven die het onderzoek leidde. 'Wellicht gaat het om het grootste verlies in eeuwen en misschien wel millennia.'

Warme lucht bleef volgens Sasgen en zijn collega's vorig jaar voor veel langere periodes boven Groenland hangen. Daardoor smolten oppervlaktes van de ijskap sneller en braken stukken gletsjer af.

532 miljard ton ijs Liefst 532 miljard ton ijs van de Groenlandse ijskap ging verloren in 2019.

Tegelijkertijd viel in 2019 weinig sneeuw in het gebied, waardoor zich relatief weinig nieuw ijs kon vormen. 'De boodschap is duidelijk: de ijskap is helemaal uit balans', zegt Sasgen.