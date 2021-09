IMF-topvrouw beschuldigd van voortrekken China in economisch rapport

Het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Kristalina Georgieva, ligt onder vuur. De Wereldbank, haar vorige werkgever, zegt dat Georgieva medewerkers onder druk zette om een rapport te veranderen in het voordeel van China. Georgieva ontkent dat.

Voor de Bulgaarse Kristalina Georgieva (63) als directrice van het IMF aantrad, was ze 2,5 jaar CEO bij de Wereldbank. In die functie zou ze ongeoorloofde druk hebben uitgeoefend op personeel dat aan het Doing Business-rapport werkte. Dat rapport onderzoekt hoe aantrekkelijk het is om zaken te doen in verschillende landen.

China kreeg in 2018 de 78ste plaats op de ranglijst. De Wereldbank kwam in december met een aanpassing, waarin stond dat China lager had moeten staan: op de 85ste plaats. Net voor de publicatie van het rapport, in oktober 2017, had de Wereldbank gesprekken met China en de VS over een kapitaalverhoging.

Werd China ontzien?

Het ethisch comité van de Wereldbank vroeg het advocatenkantoor WilmerHale een rapport op te stellen over de onregelmatigheden. De advocaten analyseerden daarvoor 80.000 documenten en ondervroegen tientallen huidige en voormalige personeelsleden. WilmerHale zegt nu dat Georgieva en toenmalig Wereldbank-voorzitter Jim Yong Kim hun medewerkers hadden gevraagd de methodologie aan te passen om China te ontzien.

Georgieva zou een hoge ambtenaar hebben berispt omdat die ‘de relatie van de Wereldbank met China verkeerd had aangepakt en het belang van het Doing Business-rapport niet naar waarde schatte’, schrijft het advocatenkantoor. Een ambtenaar zou onder druk gegevens hebben gewijzigd, zodat China de 78ste plaats kon behouden. Georgieva zou hem daarvoor bedankt hebben.

'Fundamenteel oneens'

Georgieva ontkent de beschuldigingen. ‘Ik ben het fundamenteel oneens met de bevindingen en interpretaties van dit onderzoek’, reageert ze in een mededeling. Ze heeft er al een gesprek over gehad met de raad van bestuur van het IMF.

Toch kan het rapport schadelijk zijn voor Georgieva, ook in haar nieuwe functie. Als hoofd van het IMF moet ze kunnen omgaan met politieke druk van landen die hun eigen belangen vooruitschuiven. De Amerikaanse overheid zegt dat het om ‘serieuze bevindingen’ gaat. Volgens een woordvoerster van het ministerie van Financiën voeren de Verenigde Staten nog een onderzoek naar de zaak.

Ophef

Het rapport van WilmerHale maakt definitief een einde aan het Doing Business-rapport. In 2018 ontstond al eens ophef over de ranglijst, vanwege de positie van Chili. Het land zakte 23 plaatsen in het rapport. De toenmalige hoofdeconoom van de Wereldbank, Paul Romer, voelde zich daar niet goed bij. Hij schreef in een blog dat de daling van Chili geen inhoudelijke oorzaak had, maar voortvloeide uit de gewijzigde methodologie van de Wereldbank.