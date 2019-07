IMF verlaagt opnieuw groeiprognose wereldeconomie

De handelsoorlog tussen de VS en China, de aanhoudende onzekerheid over de brexit en geopolitieke spanningen wegen op de economische groei.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaagt voor de vierde keer in negen maanden zijn groeiprognoses voor de wereldeconomie. De instelling verwacht nu 3,2 procent groei in 2019 en 3,5 procent in 2020. Ze bevestigt daarmee dat de wereldwijde groei dit jaar daalt naar het laagste peil in tien jaar. In april voorspelde het IMF 3,3 procent groei in 2019 en 3,6 procent in 2020.

'De nieuwe voorspelling weerspiegelt de verhoging van de Amerikaanse importtaksen op Chinese producten en de Chinese vergelding', zegt het IMF. De VS verhoogden in mei de importtaksen op Chinese producten met een waarde van 200 miljard dollar van 10 naar 25 procent. China trok in juni de importtaksen op Amerikaanse producten op.

Bovendien bestaat er nog steeds onzekerheid over de brexit. Sommige waarnemers vrezen dat het risico van een brexit zonder akkoord is toegenomen, omdat het nu zeker is dat Boris Johnson de nieuwe Britse eerste minister wordt.

Groeilanden

Vooral in de opkomende landen is de economische groei lager dan verwacht. Het IMF verlaagde zijn groeiprognoses voor onder meer China, India en Brazilië. In de VS daarentegen is de groei hoger dan voorzien dankzij een beter dan verwacht eerste kwartaal.

De vooruitzichten voor de eurozone zijn nauwelijks veranderd. De economische activiteit in de landen van de monetaire unie stijgt dit jaar met gemiddeld 1,3 procent en volgend jaar met 1,6 procent. Het IMF publiceert geen aparte cijfers voor België.

'De bedrijfsinvesteringen en de vraag naar duurzame consumptiegoederen, zoals auto's, zijn zwak in de rijke landen en de groeilanden', signaleert het IMF. 'Ondernemingen en gezinnen nemen een afwachtende houding aan als gevolg van de onzekerheid over het economisch beleid.'

Industrie

Het IMF merkt op dat de afkoeling van de industrie voortduurt. De industrie is als grote exporteur het meest kwetsbaar voor de toename van het protectionisme. De dienstensector is veerkrachtiger en daardoor een lichtpunt.

De voor 2020 voorspelde versnelling van de groei is volgens de instelling afhankelijk is van verscheidene factoren. Ze vermeldt vooruitgang bij de oplossing van handelsconflicten en een stabilisering van de economie in groeilanden die onder druk staan, zoals Argentinië en Turkije.