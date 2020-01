IMF ziet economie niet langer vertragen

De economische, politieke en academische elite verzamelt van 21 tot 24 januari in het Zwitserse bergdorp Davos voor het 50ste Wereld Economisch Forum. De Tijd is in Davos en brengt de hele week verslag uit.

In oktober leefde de vrees nog voor een verdere escalatie van het Chinees-Amerikaanse handelsconflict. Met de minideal die Washington en Peking sloten is dat voorlopig van de baan. Ook de kans dat het in Europa alsnog nog tot een harde brexit komt, is geslonken.