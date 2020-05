IS ruikt kans op comeback door westerse corona-angst...

Islamitische Staat hoopt te profiteren van de verwarring die corona wereldwijd veroorzaakt. De terreurgroep heeft vooral in het oude kalifaat zijn slapende cellen geactiveerd.

Terwijl een groot deel van de wereld zich blindstaart op het verwoestende coronavirus is Islamitische Staat bezig aan een geniepige comeback. Hoewel, heel geniepig gaat de jihadistische terreurgroep niet te werk, getuige de recente reeks aanslagen in verschillende landen. Alleen blijft de opflakkerende activiteit onder de internationale radar omdat de pandemie nagenoeg alle aandacht opeist.

Na de implosie van het kalifaat in grote delen van Syrië en Irak begin vorig jaar was het duidelijk dat IS niet helemaal uitgeschakeld was. Duizenden militanten doken onder in afwachting van een hergroepering. De corona-epidemie lijkt de ideale kans voor een renaissance van IS. In een recente editie van haar propagandablad Al-Naba riep de terreurgroepering haar militanten op maximaal gebruik te maken van de chaos en verwarring die het coronavirus heeft veroorzaakt.

'Het virus heeft een impact op fragiele staten en geeft IS nieuwe ademruimte', waarschuwde Gilles de Kerchove, de antiterreurbaas van de Europese Unie, onlangs in een interview met Reuters. 'Er zijn zeker redenen voor bezorgdheid.' Het zelfvertrouwen bij de militanten is duidelijk toegenomen. Eind maart stuurde de IS-afdeling in Homs, een strategisch gelegen stad in Syrië, zelfs een propagandavideo van zowat een halfuur de wereld in om de relance in de kijker te zetten.

Militaire aftocht

Van de voormalige kalifaatlanden lijkt vooral Irak het meest kwetsbaar. Het land kampt al maanden met een politieke machtsstrijd die de regering in Bagdad verlamt. Bovendien hebben heel wat westerse landen hun militaire instructeurs teruggetrokken uit vrees voor de corona-epidemie. De Amerikanen zijn bezig aan een militaire aftocht en hebben de meeste van de achtergebleven troepen ondergebracht in enkele zwaar bewaakte kazernes.

Dat betekent dat het Iraakse leger er zowat alleen voor staat in de strijd tegen IS. De regeringstroepen hebben op het vlak van terreurbestrijding een niet al te beste reputatie. Daarom wordt gerekend op de steun van veel paramilitaire groepen die in Irak actief zijn, vaak met de steun van Iran. Maar ook die lopen in het vizier van IS. Afgelopen weekend kwamen tien leden van zo'n paramilitaire groep om nadat ze in de buurt van Bagdad in een hinderlaag waren gelopen.

Oude smokkelroutes

'De gevechtsoperaties hebben een peil bereikt dat we al een hele tijd niet meer hebben gezien', zei de veiligheidsexpert Hisham al-Hashemi onlangs aan het persbureau AFP. Volgens hem plegen de IS-militanten niet alleen meer aanslagen, maar proberen ze ook hun financiering en oude smokkelroutes weer op poten te zetten. De Amerikaanse inlichtingendiensten schatten dat 2.500 tot 3.000 IS-strijders actief zijn in Irak.

In het blad Al-Naba bestempelde de leiding van IS het coronavirus onlangs als 'Gods plaag voor de kruisvaardersnaties' en de 'ergste nachtmerrie' voor de overwegend westerse landen die deelnamen aan de strijd tegen IS. Omdat die landen zich blindstaren op het gevaar van corona, rekent de terreurgroep erop dat de samenwerking in de alliantie tegen IS verbrokkelt. 'Het laatste wat ze nu willen doen is extra soldaten sturen', klonk het in een editoriaal.

Ook in Syrië - in 2014 de springplank voor de oprichting van het kalifaat - laat IS steeds meer van zich horen. Enkele duizenden strijders hebben zich ingegraven in de woestijn ten oosten van Homs, richting de grens met Irak. In die desolate streek, die in handen is van president Bashar al-Assad, lanceerde IS eind maart een offensief. Een aanval op regeringstroepen in het stadje Sukhna mondde begin april uit in een twee dagen durende veldslag waarbij 32 militairen en 26 IS-strijders omkwamen.

Ruw en simpel

Toch geloven experts niet dat IS snel in staat is de krachttoer van 2014 te herhalen, toen het in enkele weken grote delen van Syrië en Irak veroverde. Zij merken op dat er weliswaar meer aanslagen zijn, maar dat die overwegend 'ruw en simpel' zijn. Sam Heller, Syrië-expert bij de International Crisis Group, benadrukte onlangs dat IS lang niet aan de operationele piek van zes jaar geleden zit. 'IS gedraagt zich agressiever, maar dat betekent niet dat de terreurgroep nieuwe of indrukwekkende bekwaamheden heeft.'