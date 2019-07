'In 2050 voelt klimaat in Brussel aan als in Canberra'

Dat voorspelt een studie over meer dan 500 steden van de Zwitserse universiteit ETH Zürich, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One.

'Tegen 2050 lijkt het klimaat in Brussel het meest op dat van de Australische hoofdstad Canberra vandaag. De maximumtemperatuur stijgt tijdens de warmste maand waarschijnlijk met 5,2 graden, wat leidt tot een gemiddelde jaarlijkse verandering van 1,8 graden.'

Het is moeilijk om je voor te stellen hoe 2 graden meer of veranderingen in de gemiddelde temperatuur tegen 2100 een impact kunnen hebben op je dagelijkse leven. Jean-François Bastin Hoofdauteur van de studie

Dat voorspellen onderzoekers van het interdisciplinaire Crowther Lab van de Zwitserse universiteit ETH Zürich in een studie die woensdag gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Plos One. Ze schetsen het verwachte klimaat van een stad in 2050 door het te koppelen aan de vergelijkbare huidige omstandigheden in een andere stad.

Hun conclusie: tegen 2050 kan het klimaat in een pak steden helemaal anders aanvoelen. Londen zou dan aanvoelen als Barcelona vandaag, Milaan zou vergelijkbaar zijn met Dallas anno 2019. Alles staat op een interactieve kaart.

Warmere zomers én winters in Europa

Voor hun voorspellingen gebruikten de onderzoekers drie wijdverspreide klimaatmodellen, gebaseerd op een optimistisch scenario dat de CO2-uitstoot fors vermindert en halfweg deze eeuw stabiliseert. Uit hun bevindingen blijkt dat de veranderingen het extreemst zijn in steden in het noordelijk halfrond, die over ruim dertig jaar te vergelijken zouden zijn met steden 1.000 kilometer zuidwaarts.

In Europa zou de gemiddelde zomertemperatuur met 3,5 graden Celsius stijgen, de gemiddelde wintertemperatuur met 4,7 graden.

Steden in tropische regio's krijgen tegen 2050 volgens het model af te rekenen met heviger regenval, extremere droogte en zware overstromingen. Ongeveer één op de vijf steden in de wereld, waaronder Jakarta, Kuala Lumpur en Singapore, zou weersomstandigheden ervaren 'die vandaag ongezien zijn in grote steden'.

'Alleen feiten inspireren niet'

Door steden aan mekaar te koppelen, willen de onderzoekers het complexe klimaatdebat verstaanbaar maken en op scherp stellen. 'De geschiedenis toonde al meermaals aan dat alleen data en feiten mensen niet inspireren om te ageren', zegt de Belg Jean-François Bastin, de hoofdauteur van de studie.

1/5 Extreme omstandigheden Ongeveer één op de vijf steden in de wereld zou in 2050 weersomstandigheden ervaren 'die vandaag ongezien zijn in grote steden'.

'Het is moeilijk om je voor te stellen hoe 2 graden meer of veranderingen in de gemiddelde temperatuur tegen 2100 een impact kunnen hebben op je dagelijkse leven. Het belangrijkste doel van de studie is een betere manier te vinden om te communiceren over klimaatverandering.'