In Tigray is verkrachting een oorlogswapen

Vijf maanden nadat de Ethiopische premier Abiy Ahmed zijn 'korte veldslag' tegen de noordelijke regio Tigray begonnen is, komen steeds meer getuigenissen over extreem seksueel geweld naar buiten.

Wanneer ze samen met haar 14-jarige zoon probeerde te vluchten, werden ze ingehaald door een groep soldaten. ‘Ze bonden ons vast en we werden tien dagen verkracht’, zegt de vrouw vanuit de tuin van een vluchthuis in het Ethiopische conflictgebied Tigray. ‘Rond ons lagen lijken die werden opgegeten door gieren. Ik smeekte de mannen me los te laten, maar ze luisterden niet.’

De vrouw doet haar verhaal voorzichtig aan het Britse nieuwskanaal Channel 4, dat als een van de enige met een camera de regio in mocht. ‘Een van hen richtte een pistool op mijn zoon. Ik werd gek en huilde. Ik zag mijn zoon op de grond liggen en ze deden gewoon voort.’

De oorlog in de noordelijke provincie Tigray begon vijf maanden geleden, op 4 november. De Ethiopische premier Abiy Ahmed begon een 'ordehandhavingsoperatie' tegen het Tigrees Volksbevrijdingsfront (TPLF) om hen van de macht te verdrijven. Hij beschuldigde hen van een poging zijn regering omver te werpen. Nog geen maand later kondigde Abiy de overwinning af.

Maar het geweld duurt voort. Nu steeds meer onafhankelijke waarnemers toegang krijgen tot de bergachtige regio, sijpelen meer en meer getuigenissen naar buiten, vaak over seksueel geweld.

De verhalen van de vrouwen en meisjes lopen gelijk. Ze worden vastgebonden en dagenlang verkracht door meerdere mannen, niet zelden voor het oog van hun vader, partner of kinderen. Er zijn getuigenissen van tieners die met gebroken botten in het ziekenhuis liggen na groepsverkrachtingen en van vaders en grootvaders die worden verplicht hun dochters en kleindochters te verkrachten.

Topje van de ijsberg

‘De berichten over seksueel geweld zijn extreem zorgwekkend’, zegt Alyona Synenko, regionale woordvoerder van het Internationale Rode Kruis aan de telefoon vanuit Mekelle. Dat was een van de eerste humanitaire actoren die toegang kregen tot het gebied. 'We documenteren de beschuldigingen en bespreken ze waar mogelijk met de partijen. Dit werk is uiterst belangrijk om toekomstige schendingen te voorkomen.' Ook ons land wil zijn steentje bijdragen en besliste mee te stappen in het project (zie kader).

De Verenigde Naties hadden eind maart weet van 516 Ethiopische vrouwen die formeel aangifte hadden gedaan van seksueel geweld in Tigray, al zou dat het topje van de ijsberg zijn. Vele ziekenhuizen zijn verwoest en niet alle vrouwen durven naar buiten te komen. Eind maart eisten 12 VN-toppers een onafhankelijk onderzoek. ‘Er blijven berichten bovenkomen over willekeurige en gerichte aanvallen op burgers, waaronder verkrachting en andere afschuwelijke vormen van seksueel geweld. Dit moet stoppen.'

Veel van de getuigen hebben het over de rol van het Eritrese leger, dat het buurland Ethiopië steunt. De relatie tussen Ethiopië en Eritrea was nochtans jaren verzuurd. Na Abiys aantreden in 2018 trad een dooi in, wat hem in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede opleverde. Abiy ontkende maanden de aanwezigheid van Eritrese troepen, maar gaf het in maart uiteindelijk toe. Ook beloofde hij elke soldaat verantwoordelijk voor verkrachting of plundering ter verantwoording te roepen.

'Etnische zuivering'

Daar lijkt weinig van in huis te komen. De vermoedens van oorlogsmisdaden nemen toe. De verhalen van slachtoffers tonen een regio waar verkracht, geplunderd en gemoord wordt. Er zijn aanwijzingen voor massagraven en massa-executies. VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet ziet 'ernstige schendingen van het internationaal recht door alle partijen'.

We zien daden van etnische zuivering in West-Tigray. Anthony Blinken Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken,

Vooral in West-Tigray gaat het hard. Meerdere mensenrechtenorganisaties, maar ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, spreken over ‘etnische zuiveringen’ in West-Tigray. De streek is momenteel in handen van troepen uit Amhara, de regio ten zuiden van Tigray. De twee twisten al langer over gebieden en bij het uitbreken van de oorlog besloot Amhara de regeringstroepen te steunen.

Voor Abiy's aantreden in 2018 regeerde het Tigrese TLPF bijna drie decennia met harde hand. Tot de tweede helft van 2019 maakte het deel uit van de regerende coalitie EPRDF onder het premierschap van Abiy, maar sinds december zit het in de oppositie en en trok het zich terug naar zijn uitvalsbasis Tigray. Toch bleef het TLPF Abiy een doorn in hun oog. De opstandige deelstaat staat in de weg van zijn pan-Ethiopische eenheidsdroom.

Ethiopië is met 110 miljoen inwoners het op een na meest bevolkte land van het Afrikaanse continent. Het land in de Hoorn van Afrika kent mooie groeicijfers: 6,1 procent in het coronajaar 2020. Door economische succesverhalen, zoals dat van Ethiopian Airlines, schudde het een verleden van zware hongersnoden langzaam van zich af.

Maar Abiy's 'korte veldslag' lijkt uit te monden in een langdurige burgeroorlog. 'Voor geen van de twee partijen ligt een overwinning in het verschiet', zegt denktank International Crisis Group. Het etnisch geweld - Ethiopië is een lappendeken van 80 volken - blijft toenemen in het hele land.

Opnieuw honger

De Europese Unie reisde deze week naar de regio en hoopt druk uit te oefenen op het regime. Dat hoeft niet ijdel te zijn. Onder internationale druk beloofde Abiy meer toegang voor humanitaire hulp en een terugtrekking van de Eritrese troepen. Al moet dat laatste nog blijken.

Ondertussen zijn meer dan een miljoen mensen op de vlucht en hebben meer dan vier miljoen mensen hulp nodig. Het schrikbeeld van een nieuwe hongersnood doemt op. De VN waarschuwden al meermaals voor ondervoeding.

‘Ethiopië kent maar één oogstseizoen en de bevolking moet binnenkort planten', zegt Synenko vanuit Mekelle. 'Door het geweld hebben vele boeren geen toegang tot hun grond of tot zaden. Als ze het plantenseizoen missen, wordt dat dramatisch voor de voedselzekerheid het komende jaar.'