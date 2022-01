In het hoofd van Erdogan: niet gek, wel vintage...

Wat zet de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ertoe aan zich als een monetaire kamikaze te gedragen? De drie drijfveren van zijn ‘Erdonomie’.

Turkije kende in december een inflatie van 36 procent. Volgens onafhankelijke Turkse academici van de ENAGrup bedroeg ze 82 procent op jaarbasis was. Bij zo'n hyperinflatie de rente verlagen - wat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan doet - is economische waanzin, want de rente moet net stijgen om de inflatie te beteugelen.

Wat maakt van Erdogans een monetaire kamikaze die de bevolking verarmt? Zijn starre geloof in lage rentevoeten heeft een religieuze grondslag. ‘Als moslim doe ik wat de islamitische leer van mij verwacht’, zei hij midden december. Geld verdienen met geld, zoals bij rente gebeurt, is in de islam haram, een zonde.

Religie

De 67-jarige Turkse leider is niet alleen een diepgelovige moslim, religie is Erdogans houvast en de rode draad door zijn jeugd, overleven en politieke doorbraak. Hij werd geboren in een zeer behoudsgezind gezin en ging naar het middelbaar in de belangrijkste school voor imams. Hij engageerde zich in religieuze broederschappen. Hij vertoefde in een netwerk van mensen die net hetzelfde wilden als hij: een terugkeer naar religieuze waarden, een politieke islam. Hij legde er de basis voor zijn politieke carrière.

Religie lag aan de basis van de definitieve doorbraak van Erdogan. Toen hij in 1999 een religieus gedicht voorlas, werd hij beschuldigd van ‘het aanzetten tot religieuze vijandigheid’. Als toenmalig burgemeester van Istanbul kreeg hij een celstraf en een levenslang verbod op politieke activiteiten.

Maar als gevangene maakte hij gebruik van zijn opsluiting om vanuit de ‘onrechtvaardigheid om zijn godsdienst niet te mogen belijden’ het fundament te leggen van wat de volkspartij AKP zou worden. Hij won de verkiezingen met een ethisch conservatieve en economisch liberale agenda. Toen hij weer aan politiek mocht doen, kwam hij in 2003 aan de macht.

Straatvechter

Zonder religie was er geen Erdogan. Maar het is niet de enige verklaring voor zijn onbuigzame vasthouden aan het lagerentebeleid. Er is ook het gevecht tegen wat hij als de gevestigde westerse ‘interestlobby’ ziet. In die strijd positioneert hij zich bewust als underdog.

Het is een beproefde techniek. Erdogan werd groot door te vechten tegen machtige bastions. Hij vocht met succes tegen het leger, dat voor hij aan de macht kwam geregeld tussenkwam in de politiek. Hij nam hij ook op tegen de stigmatisering van gelovigen. De religieuze jeugd hing aan zijn lippen toen hij streed voor het recht op het dragen van hoofddoeken in het onderwijs.

Politiek is een vechtsport en Erdogan een straatvechter. Door zijn volkse achtergrond gaat hij er prat op de eer van de onderdrukten te verdedigen, daarin gesterkt door een groot retorisch talent en een gunstig politiek klimaat.

Overmoed

Het hardhandige politieoptreden na de protesten bij het Gezi-park in 2013 en de repressie na de staatsgreep in 2016 werden electoraal beloond. Daardoor kwam Erdogan de jongste twee decennia weg met zijn drieste optreden.

Het streelde zijn ego en sterkte hem nog meer te wagen. Het bewijs was zijn onorthodox plan van eind december om spaartegoeden in lira’s te waarborgen bij een te groot wisselkoersverlies. Het was een wilde gok. Als het misloopt, moet de Turkse belastingbetaler het verlies ophoesten.

Erdogan is niet 'gek', maar maakt doordacht gebruik van een vintage methode die hem al vaker succes opleverde: vanuit een underdogpositie met lef en driestheid vechten voor een door religie gekleurd conservatisme.

Met die aanpak veroverde hij de jongste twee decennia de harten van miljoenen Turken. Maar tegen economische wetmatigheden valt moeilijk op te tornen. Meer en meer verarmde Turken, inclusief zijn trouwe achterban, vinden dat hij er een potje van maakt. Over de echtheid van Erdogans diploma, naar verluidt een economische graad in een handelsschool, wordt nog altijd getwist.