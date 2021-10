Interactief | Jongsten hebben in Glasgow meest te verliezen

Tenzij de klimaattop in Glasgow tot ongeziene extra inspanningen leidt, is de kans verkeken om de opwarming tot 1,5 graden te beperken. Gevolg: kinderen die vandaag worden geboren, zullen tijdens hun leven tot 41 keer meer hittegolven dan in een wereld zonder klimaatopwarming. De Tijd brengt de gevolgen van de klimaattrajecten voor de verschillende generaties voor u in kaart.

‘Hoe jonger je vandaag bent, hoe meer je te verliezen hebt naarmate de opwarming verder toeneemt’, zegt Wim Thiery, klimaatwetenschapper aan de Vrije Universiteit Brussel en hoofdauteur van de studie. ‘De kinderen van vandaag gaan het echt meemaken. Voor hen is een wereld die 1,5 of 3 graden opwarmt geen abstracte zaak meer. Het zal een wezenlijke impact hebben op hoe vaak ze tijdens hun leven met klimaatextremen zoals hittegolven, overstromingen en mislukte oogsten te maken krijgen.’

Thiery ziet toch ook een hoopvolle kant aan het verhaal. ‘Zelfs in het meest ambi­tieuze klimaatscenario zullen kinderen en jongeren gigantische toenames meemaken in hun blootstelling aan klimaatextremen. Dat wil niet zeggen dat het niet meer uitmaakt wat we doen, integendeel. Als we de opwarming beperken tot 1,5 graden in plaats van de 2,4 graden waarop we met de huidige beloftes afstevenen, dan neemt de impact voor de jongste generaties drastisch af. Jongeren hebben dus niet alleen het meest te verliezen. Ze hebben ook het meest te winnen bij een aangescherpt klimaatbeleid.