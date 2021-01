Iraanse bitcoins hullen Teheran in smog

In een poging om Amerikaanse sancties te omzeilen, wenden Iraniërs zich steeds meer tot de bitcoin. Ook het Iraanse regime. Het licht viel er letterlijk van uit.

De Iraanse zon zit verscholen achter een dikke laag smog. Het lijkt wel een vroege maan bij valavond. Het land wordt al weken geplaagd door stroomstoringen en een hardnekkige smoglaag die samenpakt tussen de hoogbouw van de Iraanse hoofdstad Teheran. ‘De schuld van de bitcoin’, klinkt het.

Het Iraanse regime wijst vooral de delvers van bitcoins met de vinger. Bitcoins kan je kopen op allerlei handelsplatformen, maar je kan de digitale munten zelf ook creëren door ze te ‘mijnen’.

Om nieuwe bitcoins te produceren moet je als ‘miner’ een groep transacties op het netwerk verifiëren door uiterst moeilijke berekeningen uit te voeren. Die berekeningen worden steeds complexer en vergen steeds meer computerkracht.

Eén enkele transactie vraagt 691 kilowattuur. Dat is ongeveer het verbruik van een gemiddeld gezin in 72 dagen. Bart Preneel Cryptoloog aan de KU Leuven

‘Bitcoins maken slurpt massa’s energie’, zegt Bart Preneel, een gezaghebbende cryptoloog aan de KU Leuven. ‘De productie is goed voor een verbruik van naar schatting bijna 78 terawattuur per jaar’, zegt hij. ‘Dat is te vergelijken met het verbruik van Oostenrijk. Eén enkele transactie vraagt 691 kilowattuur, ongeveer het verbruik van een gemiddeld gezin in 72 dagen.

Maar waar komt de dikke smoglaag in Teheran vandaan? ‘Sommige Iraanse energiecentrales verbranden zware stookolie’, vertellen drie Iraanse bronnen aan De Tijd. Alle drie hebben ze expertise in de aanmaak van bitcoins. Ze hebben hun naam liever niet in de krant om hun familie en zichzelf te beschermen.

De zware stookolie van lage kwaliteit speelt een belangrijke rol in de luchtvervuiling. ‘De regering besloot daarop te stoppen met de verbranding ervan, wat tot stroomtekorten leidde.’

Toch zijn black-outs niet nieuw in Iran. ‘Aan de basis ligt een breder probleem van ouderwetse elektriciteitscentrales, een gebrek aan openbaar vervoer, boskap en vervuilende fabrieken in de buurt van de steden’, klinkt het. Maar nu duikt ook de energie slurpende bitcoin op in het verhaal.

Sancties omzeilen

Dat steeds meer Iraniërs, inclusief het Iraanse regime, aan de bitcoinknoppen zitten, is geen toeval. ‘Ze doen het massaal om de Amerikaanse sancties te omzeilen’, zeggen de Iraanse bronnen.

Sinds de Amerikaanse president Donald Trump in mei 2018 de Verenigde Staten eenzijdig uit de Irandeal terugtrok, gaat het land gebukt onder sancties die de handel met buitenlandse bedrijven onmogelijk maken. De belangrijkste bron van inkomsten was steeds de export van olie en aardolieproducten, maar die zakte bijna tot nul. Iran raakt daardoor economisch volledig geïsoleerd.

Bitcoins en ander virtuele munten, die niet worden ondersteund door internationale banken, bleken soelaas te bieden. In de zomer van 2019 versoepelde Iran zijn wetgeving rond virtuele munten, zodat het de invoer van goederen uit het buitenland kon financieren met bitcoins en ander digitaal geld.

Als je bitcoins delft, weet niemand waar ze vandaan komen. Voor het Iraanse regime is dat een handig achterpoortje voor de sancties. Bart Preneel Cryptoloog aan de KU Leuven

‘Als je bitcoins delft, weet niemand waar ze vandaan komen’, zegt Preneel. ‘De bitcoin werkt zonder centrale markt. Bitcoins kun je nadien omzetten in euro’s en dollars. Of je voert ze in als betaalmiddel voor import. Bovendien is de elektriciteit in Iran in handen van de overheid. Ze betaalt geen taksen op haar eigen stookolie. Voor het regime is dat een handig achterpoortje voor de sancties.’

China

Het feit dat energie er zo weinig kost, bood enorme opportuniteiten aan bitcoindelvers. Volgens sommige waarnemers is het land al verantwoordelijk voor 8 procent van alle nieuwe bitcoins die worden gemijnd.

Ook China ziet kansen. In Rafsanjan, een stad op bijna duizend kilometer van Teheran, bouwden Iran en China samen een gigantische bitcoinboerderij. Vorige week woensdag kondigde het Iraanse staatselektriciteitsbedrijf Tavanir aan de fabriek tijdelijk moet sluiten vanwege het hoge energieverbruik.

De bitcoin is zo populair in Iran dat al bedrijfjes werden gevonden in moskeeën.

Toch wijzen de Iraanse autoriteiten vooral naar de illegale bitcoinboerderijen, die gebruikmaken van de goedkope gesubsidieerde elektriciteit. Sinds 2019 moet iedereen die wil ‘minen’ een licentie aanvragen. Op basis daarvan moeten belastingen worden betaald.

Woensdag zei Ali Vaezi, een woordvoerder van de Iraanse president Hassan Rouhani, dat de regering op zoek gaat naar cryptoboerderijen zonder vergunning. De virtuele munt is zo populair dat al bedrijfjes werden gevonden in moskeeën.

Klimaatverandering

Ondertussen blijft de smog hardnekkig in Teheran hangen. Twee jaar geleden voorspelden onderzoekers in het vakblad Nature Climate Change dat de bitcoin tegen 2033 in zijn eentje verantwoordelijk zou zijn voor een temperatuurstijging met met twee graden.