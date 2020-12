'Iran is bereid om vandaag nog gevangenen uit te ruilen'

Terwijl het lot van de Iraans-Zweedse VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali onzeker blijft, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif dat het voor Iran geen probleem is om gevangenen met andere landen te ruilen.

Zarif deed de uitspraak op een virtueel forum op de Mediterranean Dialogues, een diplomatiek overlegplatform van de NAVO. Het gesprek ging vooral over de economische sancties die Iran van de VS opgelegd krijgt, die Zarif een 'misdaad tegen de menselijkheid' noemde.

Ik heb al vaker voorgesteld om wereldwijd Iraanse gevangenen uit te wisselen. Javad Zarif Iraanse minister van Buitenlandse Zaken

Op het einde kwam ook de Brits-Australische docente ter sprake die Iran vorige week vrijliet. Ze zat twee jaar vast in de gevangenis van Teheran en werd vrijgelaten in ruil voor drie Iraanse gevangenen die in Thailand opgesloten zaten. Op de vraag of we meer van dat soort ruildeals mogen verwachten, antwoordde Zarif categoriek ja.

'Er liggen meerdere voorstellen op tafel', zegt Zarif. 'Als er een mogelijkheid is voor een ruildeal, staan we daar voor open. Ik heb al vaker voorgesteld om wereldwijd Iraanse gevangenen uit te wisselen. Dat is in het belang van iedereen. Iran is daar klaar voor, we kunnen het morgen doen, we kunnen het zelfs vandaag doen.'

Schimmenspel

Over Ahmadreza Djalali repte Zarif met geen woord. Het schimmenspel rond die Iraans-Zweedse VUB-gastprof houdt al jaren aan. Djalali zit sinds 2016 opgesloten voor vermeende spionage en werd in 2017 ter dood veroordeeld na een schijnproces. Zijn executie leek in het begin van de week dichtbij, maar woensdag kwam het bericht dat er toch weer uitstel was.