Iran komt naar Brussel voor nucleaire top

Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Iran praten dinsdag in Brussel over de toekomst van het nucleair akkoord, nu Donald Trump de VS daaruit teruggetrokken heeft.

Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, organiseert de ontmoeting. De ministers van Buitenlandse Zaken van de drie EU-lidstaten die het akkoord in 2015 ondertekenden - Frankrijk, Duitsland en het VK - ontmoeten hun Iraanse collega Javad Zarif.

Eerder deze week trok de Amerikaanse president Donald Trump de stekker uit het nucleaire akkoord met Iran. 'De Iraanse deal is gebrekkig in zijn kern. We kunnen een Iraanse kernbom niet verhinderen met de bedorven en rotte structuur van het huidige akkoord', zei hij toen. Met die beslissing voerde Trump meteen de 'strengst mogelijke' economische sancties door tegen het land.



Daarmee wil hij Iran opnieuw aan de onderhandelingstafel krijgen, om strengere voorwaarden te kunnen afdwingen.

De Iraanse president Hassan Rohani liet al weten dat hij de deal intact wil houden. 'In plaats van een akkoord met zes staten hebben we er nu een met vijf', zei hij. 'We zullen niet toelaten dat Trump deze psychologische oorlog wint.'

Ook Europese regeringsleiders en de Russische president Vladimir Poetin zijn bezorgd over de situatie en willen de deal redden. 'We kiezen ervoor om het multilateralisme te versterken, ook in moeilijke tijden', zei Duits bondskanselier Angela Merkel. 'Dat is onze taak nu, dwingender dan ooit.'

Poetin belde donderdag nog met de Turkse president Erdogan en beiden waren het erover eens dat de Amerikaanse beslissing verkeerd is en dat de Irandeal een diplomatiek succes is dat behouden moet blijven.