Iran schendt opnieuw nucleair akkoord

Daarmee schendt het land opnieuw de verdragen over het Iraanse atoomprogramma, waarover deze week nog op hoog internationaal niveau werd overlegd. Op de Iraanse staatstelevisie was te zien hoe president Rohani de kerncentrifuges inwijdde in de Iraanse atoomcentrale in Natanz. Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) meldde eerder deze maand al dat Iran begonnen is met het verrijken van uranium met een nieuw soort kerncentrifuge.