Iran wil wraak op Israël na nucleaire sabotage

Iran geeft aartsvijand Israël de schuld van de aanslag op zijn belangrijkste nucleaire installatie en belooft zich te wreken. De aanval valt samen met nucleaire besprekingen om de Irandeal te redden.

De beschuldigende vinger van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif wees maandag richting Israël. De 'zionisten' zijn volgens hem verantwoordelijk voor de sabotage van de nucleaire site van Natanz. Een dag eerder had Iran de aanval een ‘nucleaire terreurdaad’ genoemd.

Hoewel Israël officieel nog niet heeft gereageerd, speculeerden meerdere Israëlische media over een succesvolle cyberaanval van de Mossad-spionagedienst. De schade zou dermate groot zijn dat de uraniumproductie pas binnen negen maanden weer op peil zou zijn.

De essentie Iran geeft Israël de schuld voor de aanval op nucleaire site Natanz.

Het incident valt samen met de belangrijkste poging om de Irandeal nieuw leven in te blazen. Woensdag worden de gesprekken voortgezet.

Israël gelooft niet in de diplomatieke Irandeal en de spanningen tussen de aartsvijanden Iran en Israël lopen op.

Het incident komt er op een moment dat geprobeerd wordt de Irandeal te redden. In Wenen werd vorige week het starschot gegeven voor de heropleving van het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), dat op apegapen ligt nadat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump de deal drie jaar geleden verliet.

Natanz zal sterker worden gebouwd dan voorheen, met meer geavanceerde machines Mohammad Javad Zarif Iraanse minister van Buitenlandse Zaken

Volgens Zarif wil Israël roet in het eten gooien van de onderhandelingen. ‘De zionisten nemen wraak vanwege onze vorderingen in de richting van een opheffing van de sancties’, zei hij. 'Maar we zullen wraak nemen.' Iran lijkt niet van plan nucleair in te binden. 'Natanz zal sterker worden gebouwd dan voorheen, met meer geavanceerde machines', klonk het.

Monopolie

Het is geen geheim dat Israël de multilaterale onderhandelingen wil zien mislukken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gezworen al het mogelijke te doen om de nucleaire deal te torpederen.

‘Israël heeft een monopolie op kernwapens in het Midden-Oosten en wil dat zo houden’, zegt Tom Sauer, hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. ‘Als Israël effectief verantwoordelijk is - en dat is erg waarschijnlijk - is de aanval een duidelijke boodschap dat het sabotage doeltreffender vindt dan diplomatieke inspanningen om Iran van de bom weg te houden.’

Iran bezit vandaag twaalf keer zo veel verrijkt uranium als toegestaan onder de Irandeal, maar houdt vol dat zijn nucleaire programma uitsluitend bedoeld is voor vreedzame doeleinden. Israël zou naar schatting tussen 80 en 400 kernkoppen in voorraad hebben.

Volgens Sauer zal de impact van de aanslag op de onderhandelingen in Wenen gering zijn. 'Iran wil zo snel mogelijk af van de verpletterende economische sancties, maar ook de Amerikaanse president Joe Biden wil Iran via diplomatieke weg in het gareel houden.' Al lopen de onderhandelingen erg moeilijk.

Wraak

Of het echt tot Iraanse wraakacties zal komen, is afwachten. In het verleden heeft Iran meerdere aanvallen onbeantwoord gelaten. In juni zijn er wel verkiezingen. De kans bestaat dat de conservatieve en hardere lijn wint. Het is niet uitgesloten dat die electorale spanning meespeelt in de keuze om wel hard terug te slaan.