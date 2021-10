‘Is dit opvang in de regio?’

Europa zet in op opvang in de regio om nieuwe vluchtelingenstromen te vermijden. Voor de betrokkenen betekent dat vaak uitzichtloosheid, toont een reis langs vluchtelingenkampen in Jordanië en Libanon. ‘Als we dit laten etteren, wordt het toch ons probleem’, waarschuwt minister Meryame Kitir.

Wie vanuit de Jordaanse hoofdstad Amman anderhalf uur naar het noordoosten rijdt, ziet midden in de woestijn tussen het blinkende plastic afval opeens een lage beige stad liggen. Een web van elektriciteitsdraden hangt over de daken. Ezelkarretjes dralen aan de rand. Het Zaatari-vluchtelingenkamp, op 20 kilometer van de Syrische grens, groeide sinds zijn oprichting in 2012 uit tot het grootste vluchtelingenkamp voor Syriërs ter wereld. In een grote ovaal met een diameter van 5 kilometer wonen 80.000 mensen, van wie de helft kinderen.

Na tien jaar Syrische burgeroorlog hebben tijdelijke tentjes plaats geruimd voor containers: elk gezin krijgt er een, gezinnen met vijf kinderen of meer twee. Met muurschilderingen, provisoire veranda’s van UNHCR-zeil en binnenkoertjes proberen de bewoners van het kamp verscheidenheid in de eenheid te brengen. Aan de hoogte van de bomen in de tuintjes is af te leiden hoelang ze er al wonen.

De essentie In een poging om nieuwe vluchtelingenstromen te vermijden zet de Europese Unie in op ‘opvang in de regio’.

In Libanon en Jordanië, die respectievelijk 1,5 en 1,3 miljoen Syrische vluchtelingen opvangen, zie je de schaduwkanten van dat beleid.

Lokale crisissen en uitzichtloosheid bedreigen de toekomst van jonge generaties.

Adel, een veertiger met zwarte schoenen die immuun lijken voor het rode stof dat overal elders op ligt, arriveerde in 2014. Hij hoopt dat zijn vijf kinderen, van wie er drie in het kamp werden geboren, het kamp ooit kunnen verlaten. ‘Nu kennen ze de wereld alleen vanop tv. Soms neem ik ze mee naar een stad in de buurt om een echt huis te tonen. Hier kunnen jullie ook wonen, zeg ik dan. Jullie hoeven geen vluchtelingen te zijn.’

Zaatari toont aan wat Europese leiders in gedachten hebben als ze voor ‘opvang in de regio’ pleiten. Dat toverwoord dat al sinds de jaren 80 meegaat, dook weer op nadat de taliban Afghanistan ingenomen hadden en nieuwe vluchtelingenstromen op gang dreigden te komen. De EU wil te allen prijze een herhaling van het scenario van 2015 vermijden, toen meer dan 1 miljoen migranten de oversteek naar Europa waagden. Dat resulteerde in een gênant schouwspel, waarbij Europa er niet in slaagde een eensgezinde aanpak te formuleren en extreemrechts de wind in de zeilen kreeg.

Turkijedeal

Opvang in de regio heet de ideale oplossing te zijn. Het zou goedkoper zijn, efficiënter en makkelijker voor de betrokkenen. De culturele verschillen zijn kleiner en mensen spreken vaak dezelfde taal, wat integratie en werk zoeken simpeler maakt. Sinds de Turkijedeal van 2016 trok de EU er al miljarden voor uit. Turkije kreeg toen zicht op 6 miljard euro, in ruil voor de belofte om vluchtelingen tegen te houden.

Lees Meer Stopt migratieplan de bootjes?

Sinds juni ligt een nieuw pakket op tafel om de opvang van Syrische vluchtelingen in de regio verder te financieren. Er is sprake van 5,7 miljard euro, waarvan 3,5 miljard naar Turkije gaat en 2,2 miljard naar Libanon, Jordanië en Syrië. Het bedrag overlapt deels met wat aan de regio beloofd werd tijdens de Syriëconferentie in maart: 1,1 miljard uit het EU-budget en 2,6 miljard van lidstaten. Via de financiering van ngo’s wil de Unie onderdak, onderwijs, sociale bescherming en jobkansen bieden tot het Syrische conflict opgelost raakt en mensen weer naar huis kunnen.

Mensen worden in de illegaliteit gedwongen om hun families te onderhouden. Naheem (30) Een Syrische vluchteling in Libanon

‘85 procent van de mensen die vluchten, blijft in de regio en hoopt naar hun land terug te keren’, zegt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit), die vorige week tijdens haar eerste grote buitenlandse missie meerdere vluchtelingenkampen in Jordanië en Libanon bezocht. ‘Of opvang in de regio de beste oplossing is of niet, het is de realiteit.’

Zaatari bewijst dat het soms lang wachten is. Veel inwoners wonen er al tien jaar. ‘90 procent wil naar Syrië terugkeren, maar niemand wil dat volgend jaar doen’, zegt Lilly Carlisle van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Daarvoor is Syrië voorlopig te onveilig en economisch instabiel. De ngo Amnesty International publiceerde onlangs een rapport, waaruit bleek dat mensen die terugkeren kans lopen om gefolterd of verkracht te worden of te verdwijnen. De andere uitweg uit het kamp, hervestigd worden in andere landen, is er enkel voor de lucky few. België hervestigde in 2019 15 Syrische vluchtelingen uit Jordanië en 9 uit Libanon, in 2020 nam het 133 mensen uit Libanon op.

Schermvullende weergave Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) bezocht vorige week tijdens haar eerste grote buitenlandse missie meerdere vluchtelingenkampen in Jordanië en Libanon. ©BELGA

Dus verkeren de inwoners van Zaatari al jaren in limbo. Ze krijgen een budget om voedsel te kopen, er zijn scholen en gemeenschapshuizen en dwars door het kamp loopt een bruisende winkelstraat, die Shams Elysees werd gedoopt, een knipoog naar het Arabische woord voor Damascus, al-sham. Maar aan het einde van de dag blijft Zaatari een vluchtelingenkamp met weinig toekomstmogelijkheden.

Het voorbije jaar zagen de inwoners van het kamp het leven verslechteren. Hoewel de Jordaanse samenleving traditioneel gastvrij is - het land werd opgebouwd door Palestijnse vluchtelingen die nog altijd 60 procent van de bevolking uitmaken - zette de coronapandemie dat model onder druk. Meer dan de helft van de volwassen vluchtelingenpopulatie is werkloos. Velen zijn compleet afhankelijk van hulporganisaties. De meldingen van kinderarbeid en kindhuwelijken stegen fors.

Libanon

Als de situatie in Jordanië al moeilijk is, is ze in het naburige Libanon dramatisch. Het land dat per capita het meeste vluchtelingen ter wereld opvangt, kreunt onder een economische en financiële crisis, die door de Wereldbank als een van de ergste van de voorbije 150 jaar wordt beschouwd. Terwijl ook gewone Libanezen almaar vaker een beroep doen op voedselpakketten van het Wereldvoedselprogramma of gezondheidszorg van ngo’s, is voor vluchtelingenfamilies overleven stilaan onmogelijk geworden, concludeerde de UNHCR deze week in een rapport. 90 procent van de vluchtelingen leeft in extreme armoede.

90 procent 90 procent van de vluchtelingen leeft in Libanon in extreme armoede.

‘Op dit moment denk ik niet meer aan mezelf, maar alleen aan mijn eenjarige dochter en hoe ik voor haar pampers of babypoeder kan krijgen’, zegt de 31-jarige Akram. ‘Onze crisis is niet nieuw, maar ze is veel verergerd. Wat Libanon treft, treft ons ook. Als ik werk, eet ik. Als ik niet werk niet. Tot wanneer moeten we bang zijn voor morgen?’

De Libanese regering staat niet toe dat de UNHCR vluchtelingenkampen voor Syriërs opricht, uit vrees dat het scenario van de Palestijnse vluchtelingenkampen herhaald wordt. Die kampen ontstonden meer dan een halve eeuw geleden als tijdelijke opvangplekken, maar groeiden uit tot echte wijken, waar de Libanese overheid niets te zeggen heeft. Vooral voor de christelijke meerderheid is lokale integratie uit den boze. Ze vreest dat de grotendeels islamitische vluchtelingenpopulatie het staatsbestel, dat gebaseerd is op een fragiel evenwicht tussen 18 erkende religies, zal verstoren.

En dus wonen veel Syriërs in informele kampen verspreid over het hele land, in krotten in steden of in de Palestijnse vluchtelingenkampen, waar ze naartoe trekken voor de goedkope huurprijzen. Die kampen zijn als een slag in je gezicht. Het gros van de bewoners leefde al voor de crisis onder de armoedegrens en werd door de strenge coronamaatregelen kopje-onder geduwd. Geld voor eten of medicijnen is er niet. De leefomstandigheden zijn zo slecht dat wie de muren aanraakt het risico loopt geëlektrocuteerd te worden.

Op een cynische manier krijgt de EU zo wat ze wil: hoewel veel vluchtelingen de regio willen verlaten, hebben ze daar de middelen niet voor. De vraag is waar dat toe leidt. De uitzichtloosheid dreigt jongeren te doen radicaliseren. ‘Mensen worden in de illegaliteit gedwongen om hun families te onderhouden’, zegt Naheem, een 30-jarige Syrische vluchteling. ‘Ik veroordeelde altijd mensen die wegtrokken, maar nu zou ik de eerste zijn om te vertrekken. Als een Palestijnse militie me aanbiedt om wapens te smokkelen voor geld, doe ik dat.’