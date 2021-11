Israël kwaad op België wegens controle op goederen uit nederzettingen

Israëli's oogsten druiven in een kolonie op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Dat België strenger optreedt tegen producten uit de illegale nederzettingen schiet Israël in het verkeerde keelgat.

De Israëlische viceminister van Buitenlandse Zaken Idan Roll heeft woensdag een reeks ontmoetingen met Buitenlandse Zaken en enkele federale parlementsleden geannuleerd. Israël is boos omdat België de controle opdrijft op producten die ons land binnenkomen. Producten uit de illegale kolonies moeten correct gelabeld zijn en er moeten meer importtarieven op betaald worden.

'De beslissing van de Belgische regering om producten uit Judea en Samaria te labelen, versterkt extremisten, helpt de vrede in de regio niet te bevorderen en toont geen bijdrage aan de regionale stabiliteit', zei Roll in niet mis te verstane bewoordingen op Twitter. Judea en Samaria zijn de Bijbelse termen die in Israël wordt gebruikt om de bezette Palestijnse gebieden aan te duiden.

De essentie België gaat strenger controleren of Israëlische goederen uit de illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden komen. Een importverbod komt er niet.

Israël reageert scherp op de Belgische zet en annuleerde prompt enkele topontmoetingen in ons land.

De Palestijnse eerste minister is wel tevreden met het Belgische besluit. Hij roept andere landen op ons te volgen.

Het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) 'betreurt' de annulering, maar zegt dat ons land 'louter het internationaal en Europees recht toepast'. Opmerkelijk, een bezoekje aan 'vriend' Philip Close (PS), de Brusselse burgemeester, kon er wel van af. Nochtans wil diezelfde PS harde sancties tegen Israël.

Opmerkelijk, een bezoekje aan 'vriend' Philip Close, de Brusselse burgemeester, kon er wel van af. Nochtans wil zijn partij, de PS, harde sancties tegen Israël.

Harder optreden

In mei, in volle oorlog tussen Hamas en Israël, rijpte in linkse hoek de idee harder op te treden tegen Israël. Een versterkt 'differentiatiebeleid' staat ook in het federaal regeerakkoord.

Zes maanden later maakt ons land dat concreet. De douane moet de screening van goederen uit Israël stevig opdrijven. Zo wil ons land zeker zijn of ze uit Israël dan wel uit de nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden komen. Daarbij gelden de grenzen uit 1967. Op die manier probeert ons land Israël economisch een beetje op de vingers te tikken.

De zet is niet nieuw. Onder internationaal en Europees recht worden producten en diensten uit de kolonies in de bezette gebieden (de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem, de Gazastrook en de Syrische Golanhoogte) al anders behandeld dan producten uit Israël. De nederzettingen worden door het internationaal recht als illegaal beschouwd. Concreet: op wijn uit de Golanhoogte gelden hogere importtarieven dan op wijn uit Tel Aviv.

Maar Israël omzeilt dat beleid om de haverklap, bijvoorbeeld door te knoeien met postcodes en labels. Daar wil ons land paal en perk aan stellen. 'Het is vandaag zeer moeilijk om de exacte oorsprong van producten te bevestigen', klinkt het bij het kabinet-Wilmès. 'Daarom schroeven de ministeries van Economische Zaken en Financiën de controle op invoer uit Israël op om producten uit de nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden beter te kunnen identificeren.'

Geen importverbod

De goederen kunnen nog altijd ons land in, maar met een duidelijk etiket en zonder te genieten van de gunstige Europese handelsvoorwaarden met Israël.