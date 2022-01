Israël voert luchtaanvallen uit op Gaza

Het Israëlische leger voert luchtaanvallen uit op militaire doelwitten in de Gazastrook, de dag nadat er raketten werden afgevuurd vanuit dat gebied.

Het nieuwe jaar in Israël en de Palestijnse gebieden begon met raket- en luchtaanvallen. Het Israëlische leger voerde zaterdagnacht luchtaanvallen uit op militaire doelwitten van Hamas in de Gazastrook.

De aanval was een reactie op twee raketten die op nieuwjaarsdag werden afgevuurd vanuit Gaza op Israël. De raketten kwamen in de Middellandse Zee terecht, in de buurt van Tel Aviv.

'Terwijl vuurwerk de lucht verlichtte om wereldwijd het nieuwe jaar 2022 te vieren, kwam een ander soort vuur - terroristische raketaanvallen - vanuit Gaza richting Israël', zei het Israëlische leger zondag op Twitter. 'Als reactie hebben we zonet Hamas-doelwitten in Gaza gebombardeerd.'

Bij de Israëlische aanval werden een raketfabriek en militaire posten van Hamas geraakt. Over mogelijke slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Volgens Palestijnse veiligheidsbronnen richten de Israëlische gevechtsvliegtuigen zich op een site van de brigades van al-Qassam ten westen van Khan Younis in het zuiden van Gaza.

Al-Qassam is de gewapende vleugel van de Palestijnse beweging Hamas, de islamitische beweging die in 2007 de macht overnam in Gaza en op de terreurlijst staat van de EU. Er was ook sprake van artillerievuur op een observatiebasis in het noorden van de enclave.

De aanvallen komen er na een periode van relatieve rust. Israël en Hamas waren in mei verwikkeld in een elf dagen durende oorlog. Egypte bemiddelde uiteindelijk een wapenstilstand tussen Israël en Hamas, die op 21 mei van kracht werd. Zondag riep Egypte beide kanten op tot kalmte en drong aan vast te houden aan het staakt-het-vuren.