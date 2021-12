Israëli overwegen omstreden Pegasus-spionagesoftware op te doeken

Het Israëlische NSO Group belandde door de controversiële spionagesoftware op een Amerikaanse zwarte lijst en heeft een rechtszaak van Apple en Meta, het vroegere Facebook, aan zijn been.

Het Israëlische spionagebedrijf NSO Group overweegt zijn Pegasus-afdeling te sluiten of te verkopen. Dat schrijft het persbureau Bloomberg op basis van anonieme getuigenissen. Er zouden gesprekken lopen met meerdere investeringsfondsen, onder leiding van de Amerikaanse investeringsbank Moelis & Co. Het bedrijf dat in 2019 op 1 miljard dollar gewaardeerd werd, sleept zo'n 450 miljoen dollar schulden met zich mee en zit de jongste weken in een perfecte storm.

NSO Group ontwikkelde Pegasus in 2014. De dure spionagesoftware maakt het mogelijk om in een smartphone binnen te dringen, zonder dat een gebruiker op iets moet klikken of iets moet installeren, en alles mee te volgen. De software is zo krachtig dat ze als wapen is geclassificeerd. Daardoor moet de Israëlische regering toestemming geven als het bedrijf ze aan een buitenlandse speler wil verkopen.

Het bedrijf met hoofdzetel in Herzliya maakt zich sterk dat het alleen regeringen als klant heeft en dat de software bedoeld is om terrorisme en zware criminaliteit aan te pakken. Maar autoritaire regimes gebruiken de software vaak om journalisten, dissidenten of mensenrechtenactivisten te bespioneren.

Daarbij worden ook Belgen geviseerd. Het voorbije jaar werden onder meer de smartphones van journalist Peter Verlinden en de Amerikaanse Belgische Carine Kanimba, de dochter van de opgesloten Rwandese opposant Paul Rusesabagina, gehackt, vermoedelijk door de Rwandese overheid.

Zwarte lijst

Het misbruik van de Pegasus-software werd de voorbije jaren nauwkeurig gedocumenteerd door het Amerikaanse onderzoekscentrum Citizen Lab. Eerder dit jaar publiceerde een consortium van onderzoeksjournalisten uit tien landen ook het Pegasus-project, een reeks die gebaseerd is op een lek van 50.000 telefoonnummers. Ook daaruit bleek onomstotelijk dat de software tegen gewone burgers wordt ingezet.

Ondanks alle ophef bleef het NSO Group lang voor de wind gaan, maar dat veranderde begin vorige maand. Nadat uitgekomen was dat Amerikaanse diplomaten in Afrika met Pegasus bespioneerd waren, zette het Amerikaanse handelsdepartement het bedrijf op een zwarte lijst. Daardoor kunnen Amerikaanse bedrijven er niet zomaar technologie aan verkopen.

Het bedrijf ligt ook elders onder vuur. Apple en Meta, het vroegere Facebook dat ook WhatsApp bezit, hebben in de VS een rechtszaak tegen NSO Group aangespannen omdat het hun platformen zou misbruiken om smartphones binnen te dringen.