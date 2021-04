Israëlische studie: 'Vaccin Pfizer minder efficiënt tegen Zuid-Afrikaanse variant'

Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech is minder doeltreffend tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Dat blijkt uit een Israëlische studie.

De kwestie hield ook de universiteit van Tel Aviv en Clalit, het belangrijkste ziekenfonds van Israël, bezig. Daarom sloegen ze de handen in elkaar en zetten ze een studie op poten.

Zuid-Afrikaanse variant

Tijdens hun onderzoek vergeleken ze 400 niet-gevaccineerde mensen die met het longvirus besmet waren met 400 andere mensen die geheel of gedeeltelijk ingeënt waren met het vaccin van Pfizer/BioNTech maar ook een infectie opliepen.

De Zuid-Afrikaanse variant is in bepaalde mate capabel om de beschermingsmuur te doorbreken.

Uit de eerste resultaten blijkt dat minder dan 1 procent van de besmettingen in Israël terug te brengen is tot de Zuid-Afrikaanse variant. 'Maar onder de 150 mensen die twee Pfizer-spuiten gekregen hadden, bleek de Zuid-Afrikaanse variant acht keer meer aanwezig dan bij de niet-gevaccineerde mensen.'

Omzeilen

'De Zuid-Afrikaanse variant is in bepaalde mate capabel om de beschermingsmuur te doorbreken', zei Adi Stern, hoogleraar aan de universiteit van Tel Aviv en medeauteur van de studie. 'Maar omdat slechts een beperkt aantal gevaccineerde mensen besmet raakte met de Zuid-Afrikaanse variant, is het statistisch te verwaarlozen.'