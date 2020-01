Italië roept noodtoestand uit na coronabesmetting

In een ziekenhuis in Rome maakt medisch personeel zich klaar om Chinese toeristen uit Wuhan te onderzoeken.

Twee Chinese toeristen uit de regio Wuhan werden ziek tijdens een bezoek aan Rome. 'Maar er is geen reden tot paniek', verzekerde de Italiaanse premier Giuseppe Conte zijn landgenoten.

Het nieuwe coronavirus duikt in steeds meer Europese landen op. Nadat de afgelopen dagen al mensen met ziekteverschijnselen opgenomen zijn in Frankrijk, Duitsland en Finland, meldden ook het Verenigd Koninkrijk en Italië vrijdag enkele besmettingen.

'Twee mensen van dezelfde familie liepen een besmetting met het virus op', maakte de Britse gezondheidsdienst bekend. Meer details over de patiënten in kwestie gaven de autoriteiten in Londen evenwel niet vrij.

Italië

Ook Italië heeft zijn eerst twee gevallen. Het gaat om Chinese toeristen. Het echtpaar is afkomstig uit Wuhan, de miljoenenstad in het centrum van China waar het nieuwe virus eind vorig jaar een eerste keer opdook.

De zestigers kwamen ruim een week geleden in Italië aan. Nadat ze Milaan bezochten, reisden ze door naar Parma en Rome. Daar werden ze ziek en liggen ze in quarantaine in een ziekenhuis.

Zodra de besmettingen bekend raakten, kwam de Italiaanse regering in spoedzitting bijeen. Na afloop van het overleg besliste premier Giuseppe Conte de noodtoestand uit te roepen.

De maatregel drong zich volgens hem op 'vanwege het gezondheidsrisico verbonden aan het coronavirus'. 'Maar er is geen reden tot paniek', verzekerde Conte zijn landgenoten. Alle vliegverkeer van en naar China is tot nader order opgeschort.

Internationale noodtoestand

De Italiaanse maatregelen komen er enkele uren nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) wereldwijd alarm geslagen had over het coronavirus. Het orgaan van de Verenigde Naties had donderdagavond na urenlang overleg de internationale noodtoestand uitgeroepen. De WGO is er vooral voor beducht dat het nieuwe virus overslaat op landen met 'zwakkere gezondheidssystemen'.