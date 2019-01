Japan in de bres voor internationale handel

Op het Wereld Economisch Forum in Davos zette de Japanse premier Shinzo Abe zich woensdag neer als de voorvechter van vrijhandel en internationale samenwerking die de wereld nodig heeft.

Een open land, dat de wetten naleeft en bijdraagt tot de vrede van de wereld. Dat is de ambitie die de Japanse premier Shinzo Abe woensdag voor zijn land uitsprak op het Wereld Economisch Forum in Davos.

Dinsdag gaf de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo nog de boodschap dat de Amerikaanse manier van nationaal eigenbelang en sterke grenzen een voorbeeld voor de wereld is. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro sprak over handel, maar fietste met een grote boog rond verdere internationale samenwerking.

Vertrouwen

Abe, die dit jaar de G20 van de belangrijkste landen ter wereld voorzit, sloeg een andere toon aan. Hij riep de internationale zakenwereld op hun vertrouwen in vrije, op internationale regels gebaseerde wereldhandel te hernieuwen.

Japan is goed geplaatst om dat vertrouwen te vragen, aangezien het sinds het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump een belangrijk vrijhandelsakkoord met de EU sloot. Het sloot ook het vrijhandelsakkoord TPP met elf landen rond de Stille Oceaan, nadat de VS zich daaruit had teruggetrokken.