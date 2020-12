Japan wint olympisch goud voor duurste Zomerspelen ooit

Het nationale stadium in Tokio, het kroonjuweel van de Olympische Spelen voor Tokio 2020: Tokio 2020 blijft die naam behouden, ook al vinden de Spelen in 2021 plaats.

De Olympische Spelen in Tokio zullen 13 miljard euro kosten. Dat maakte de Japanse organisatoren dinsdag bekend. Het worden de duurste Zomerspelen ooit.

Op alle scenario's was Tokio voorbereid, maar toen gebeurde ook voor de geboren planners het ondenkbare: de coronapandemie. Na lange discussies stelde het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de Spelen met een jaar uit, tot de zomer van 2021.

'De Olympische Spelen in Tokio verlopen in een zeer moeilijke tijden', zei Toshiro Muto, de CEO van het organisatiecomité, toen hem gevraagd werd naar de erg hoge kostprijs. Een prijspaartje van 1.644 miljard yen, ofwel 13 miljard euro.

De Japanse organisatoren hadden nochtans hun best gedaan om het budget binnen de perken te houden. Toen de initiële begroting uitliep tot wel 30 miljard dollar werden verschillende plannen opgedoekt of aangepast. Het mocht niet baten. Met dit nieuwe budget stoot Tokio alle voorgangers van de troon.

Infrastructuur

Dat de kosten de pan uit swingen, verbaast Thomas Peeters, sporteconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, niet. 'Tokio worden met zekerheid de duurste Spelen ooit. Het uitstel is maar één reden. Het evenement wordt elk jaar gewoon duurder. Deze cijfers bevestigen de trend.'

De grootste kosten zitten volgens Peeters zonder twijfel bij grote infrastructuurwerken. 'Het IOC vraagt infrastructuur die steden eigenlijk niet nodig hebben. Het is jammer voor de zwemmers, maar wanneer heb je nog eens een zwembad nodig waar plaats is voor 5.000 toeschouwers?'

Hoewel het kostenplaatje steeds hoger klimt (zie grafiek), moet daar nog een smak bovenop. Ook straten, spoorwegen, hotels en luchthavens moeten opgewaardeerd of gebouwd worden. Vaak loopt dat opnieuw in de tientallen miljarden euro.

Gevaccineerde Belgen

Landen rechtvaardigen deze uitgaven in de hoop dat hun megaprojecten de Olympische Spelen overleven. Vaak blijkt dat ijdele hoop. In Rio de Janeiro, maar ook in Athene ligt de erfenis van de Spelen er verloederd bij. Toch wil Tokio de Spelen vooral zien als 'een investering in plaats van kosten'.

Ook wordt veel verwacht van toeristen. Die overnachten in de stad, moeten eten en drinken, en doen er in het beste geval nog een rondreis bovenop. Voor de coronapandemie hoopte Tokio op 40 miljoen bezoekers en 100 miljard euro opbrengsten. Japan is niet goedkoop. De kostprijs van vijf dagen Tokio wordt al snel tussen 2.500 tot 3.000 euro geschat.

Maar hoe groot is de kans dat de wereld volgende zomer massaal naar Tokio afzakt? De Belgen lijken er gerust in. 'Er is nog altijd veel vraag naar tickets', zegt Pierre-Charles Vanneste, coördinator van Eventeam, dat de ticketverkoop voor België organiseert. 'Voor velen is het iets positief om naar uit te kijken.'

'De kans is groot dat de Belgen tegen de zomer gevaccineerd zijn', erkent Peeters. 'Maar wat met de vele Brazilianen, Indiërs of Zuid-Afrikanen die willen komen? Of alle toeristen uit de Arabische landen? De vaccinatie-uitrol verloopt ongelijk.' Tokio mag dan wel hopen op 40 miljoen toeristen, het lijkt een zekerheid dat die er niet zullen zijn.

Bovendien wil niemand luidop zeggen dat we tegen de zomer van 2021 weer volop zullen reizen. Als de situatie tegen de zomer van 2021 nog niet onder controle is, kunnen de Olympische Spelen - de moeder van de megaevents - dan coronaproof georganiseerd worden? Misschien wel, maar dat betekent opnieuw minder toeschouwers, toeristen en inkomsten.

Opbod

Maar ook zonder de factor corona is de organisatie van Olympische Spelen niet winstgevend. Peeters is duidelijk: 'Het terugverdieneffect is altijd negatief. Zelfs bij Spelen met een nauwgezette boekhouding - zoals Londen 2012 - vielen de inkomsten uit toerisme lager uit.'

Het duurzaamste en economisch verstandigste is volgens Peeters één olympische site in één stad. 'Maar dat is politiek onhaalbaar.' Een andere oplossing is om de krachten te bundelen tussen verschillende steden. 'Het IOC kiest de stad die het meest tot de verbeelding sprekende plan kan voorleggen, maar als biedende steden een maximumprijs afspreken, kunnen ze een vuist maken tegen het IOC.'

Veelzeggend waren de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles. De stad was toen de enige kandidaat en moest niet uitpakken met megalomane infrastructuurprojecten. Het was de enige keer dat de Spelen winstgevend waren.