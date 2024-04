Jarige NAVO zal blik niet enkel op Rusland gericht kunnen houden...

In het Jubelpark in Brussel is woensdag de NAVO-vlag gehesen ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de trans-Atlantische organisatie.

Door de oorlog in Oekraïne is Rusland weer de grootste kopzorg van de NAVO. Maar in de wijdere wereld wachten de alliantie nog uitdagingen. 'De opkomst van China, de grotere strijd tussen wereldmachten en de instabiliteit in het Midden-Oosten en Afrika doen de vraag rijzen of die verdediging tegen Rusland de komende decennia de hoofdtaak blijft.'

75 jaar na het ontstaan van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is de alliantie helemaal teruggekeerd naar haar DNA. Sinds de Russische inval in Oekraïne, ruim twee jaar geleden, staat één thema bovenaan de prioriteitenlijst: welke stappen dringen zich op om te garanderen dat de bondgenoten voldoende gewapend zijn om Russische agressie af te schrikken en, in het nachtmerriescenario, te counteren?

De collectieve verdediging tegen een strijdlustige buur in het oosten mag dan wel opnieuw de grootste kopzorg van de organisatie zijn, 'maar blijft die klassieke taak de volgende jaren ook centraal staan?', vraagt Dick Zandee, veiligheids- en defensiespecialist bij het Nederlandse instituut Clingendael, zich af. Want door de vele mondiale evoluties van de afgelopen decennia zijn onvermijdelijk nieuwe bedreigingen en uitdagingen ontstaan.

'Als we naar de wijdere wereld kijken, is de opmars van China natuurlijk zo'n uitdaging. Op dit moment bestaat die er voor de Amerikanen en Europeanen voornamelijk in hun afhankelijkheid van Chinese grondstoffen en technologie terug te dringen. Maar de komende decennia komt daar mogelijk een militaire component bij. Het valt niet uit te sluiten dat de Amerikanen bij de Europeanen aankloppen als ze rondom Taiwan in een gewapend conflict verzeilen met Peking', zegt Zandee.

Migratie

Hij maakt zich ook zorgen over de toenemende instabiliteit rondom het Europese continent. 'Denk aan de situatie in het Midden-Oosten, maar ook aan Afrika. Terwijl landen in de Sahel de Europeanen de deur wijzen, breiden de Chinezen er hun economische invloed uit en moedigen de Russen er antiwesterse regimewissels aan. Met alle mogelijke spillovereffecten voor Europa.'

Die groeiende instabiliteit, de economische en sociale malaise, de terreurdreiging en de gewapende conflicten zetten heel wat Afrikanen er de afgelopen jaren al toe aan de oversteek naar Europa te wagen. Waardoor landen als Griekenland, Italië en Spanje af te rekenen kregen met stevige migratiestromen. 'Het maakt dat de veiligheidsprioriteiten in het zuiden van Europa vandaag anders zijn dan op de NAVO-oostflank, waar Rusland natuurlijk bovenaan staat', merkt Zandee op.

Toch heeft de NAVO maar weinig instrumenten om het tij te keren. Zandee wijst erop dat crisisbeheersingsoperaties en vredesmissies in het Midden-Oosten - zoals in Irak en Afghanistan - niet tot stabiliteit geleid hebben. Omdat de NAVO in eerste instantie een militaire alliantie blijft, ziet hij in Afrika eerder een rol weggelegd voor de Europese Unie. Zij kan een breder palet van middelen - ook niet-militaire - inzetten.

Hybride oorlogsvoering

De NAVO staat ook vrij machteloos tegen een andere erg presente dreiging: die van de hybride oorlogsvoering. Die term dekt een brede lading. Zo schrikken Rusland en China er niet voor terug campagnes met misleidende informatie te lanceren om verdeeldheid te zaaien in westerse maatschappijen, of electorale races in de VS of Europa te beïnvloeden. En cyberaanvallen op privébedrijven, overheidsinstellingen, energie-infrastructuur of financiële instellingen kunnen chaos creëren.

'De strijd tegen die hybride oorlogsvoering ligt voor de NAVO erg lastig, omdat die zich ook buiten het militaire gebied afspeelt', zegt Zandee. 'De alliantie kan de lidstaten wel een handboek van maatregelen aanreiken en de informatievergaring en -deling coördineren, maar eigenlijk moet je de hele maatschappij bij die strijd betrekken. Het onderwijs kan een rol spelen om mensen weerbaar te maken tegen nepnieuws.'

De NAVO-leden kunnen zich volgens de Nederlander wél beraden over de vraag hoe ze de vijand zelf kunnen beïnvloeden. Hij herinnert eraan dat de VS in de Koude Oorlog mensen aan de andere kant van het IJzeren Gordijn probeerden te bereiken met Radio Free Europe om nepnieuws te counteren. 'Dat soort dingen doen we vandaag nog nauwelijks. Bepaalde landen, de VS op kop, kunnen natuurlijk ook wel cyberaanvallen uitvoeren als vergelding.'

De snelle opmars van artificiële intelligentie en andere disruptieve technologieën zadelt de NAVO ook met hoofdbrekens op. AI gaat de komende jaren wellicht een grotere rol spelen in wapensystemen. 'Hoe houden we dan controle over die technologieën? Want van AI gaat niet alleen in militaire toepassingen een dreiging uit. Het is even gevaarlijk als je er een energiecentrale mee kan ontregelen', zegt Zandee.

Net als in Koude Oorlog

Hij merkt op dat met de intrede van AI de vraag naar wapenbeheersing, net als in de Koude Oorlog, weer een heet hangijzer wordt. Met dat verschil dat het in de huidige geopolitieke context veel lastiger is tot afspraken en regelgeving te komen. 'In de Koude Oorlog hadden we een redelijk stabiele wereldorde: oost en west hielden elkaar in evenwicht. In die situatie waren wapenbeheersingsakkoorden mogelijk.'