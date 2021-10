Jean-Marc Sauvé, de serene biechtvader die de Franse kerk tot inkeer dwingt

Met een beenhard rapport over seksueel misbruik in de Franse katholieke kerk stuurt Jean-Marc Sauvé een schokgolf door het land. Dat tussen 2.900 en 3.200 geestelijken zich de afgelopen 70 jaar vergrepen aan kinderen noemt de topambtenaar 'een collectief falen'.

Het titanenwerk van Jean-Marc Sauvé zit er na bijna drie jaar op. Samen met 20 experts - historici, theologen, juristen en sociologen - deed zijn Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l'Église (Ciase) onderzoek naar het seksueel misbruik in de Franse kerk. De balans is zwaar: tussen 1950 en 2020 werden zo'n 216.000 kinderen het slachtoffer van priesters en andere geestelijken. In ongeveer 80 procent van de gevallen ging het om jongens van tien tot dertien jaar oud.

De essentie In Frankrijk werden tussen 1950 en 2020 naar schatting 216.000 mensen het slachtoffer van aanranding of seksueel geweld door katholieke geestelijken.

Tot die conclusie kwam een onafhankelijke onderzoekscommissie, die geleid werd door de gepensioneerde topambtenaar Jean-Marc Sauvé.

In het dossier van 2.500 pagina's zijn 45 aanbevelingen opgenomen om seksueel misbruik in de toekomst te vermijden.

De onafhankelijke onderzoekscommissie zag eind 2018 het levenslicht, nadat meerdere ophefmakende pedofilieschandalen in de openbaarheid waren geraakt en slachtofferorganisaties zich begonnen te roeren. Volgens de Franse krant Le Monde kwam het verzoek om die commissie aan te sturen niet als een verrassing voor Sauvé, die op dat moment afscheid had genomen als vicepresident van de Raad van State. 'De Franse bisschoppen zullen geen andere mogelijkheid hebben dan een commissie op te richten. En je zal zien, ze zullen een beroep doen op mij', zou hij tegen zijn echtgenote gezegd hebben. Een maand later rinkelde de telefoon.

Onpartijdigheid

De 72-jarige boerenzoon bouwde een lange carrière uit in de Franse ambtenarij. Voor hij een topfunctie bekleedde bij de Raad van State was Sauvé onder vier premiers secretaris-generaal van de regering. Zijn sobere voorkomen, serene taal en consequente hang naar onpartijdigheid maakten hem geschikt voor de klus, oordeelden de Franse bisschoppen.

Toch blijven de conclusies van het 2.500 pagina's tellende rapport Sauvé aan de ribben kleven. Het uitgebreide archiefmateriaal en de vele getuigenissen over wrede en sadistische ervaringen met 'seksuele roofdieren' schokten Sauvé, die zich liet bijstaan door een psycholoog. 'Het beroepsleven heeft mij niet gespaard, maar niets evenaart wat mijn collega's en ik ontdekt hebben. We werden geconfronteerd met beschadigde levens', zei Sauvé in een interview met Le Monde.

Uit het onderzoek destilleerden Sauvé en co. 45 aanbevelingen om seksueel misbruik te voorkomen. Personen die door de kerk aangewezen worden om geregeld contact te hebben met kinderen of kwetsbaren moeten een wit strafblad kunnen voorleggen. Ook moet de kerk, die volgens Sauvé tot begin deze eeuw 'een diepe onverschilligheid tegenover de slachtoffers aan de dag legde', een passende opleiding voor priesters uitwerken.