Johnson: 'Versoepelingen stap vooruit richting vrijheid'

De versoepelingen in het VK zijn de eerste sinds de derde lockdown die begin januari inging. Niet-essentiële winkels en fitnesscentra gaan weer open. Mensen in contactberoepen kunnen opnieuw aan de slag. Ook cafés en restaurants kunnen weer gasten ontvangen, op buitenterrassen welteverstaan.

'Dit is een onomkeerbare stap op het pad richting de vrijheid. Geniet ervan, maar blijf ook waakzaam voor de risico's', zei premier Boris Johnson maandag, die de lockdown stapsgewijs wil opheffen. Op 17 mei is een volgende reeks versoepelingen gepland. Dan kunnen ook pubs zonder buitenruimte gasten ontvangen.

Splash the cash

Economen gaan ervan uit dat de versoepelingen het begin van een consumptiegolf betekenen. 'Splash the cash', luidt het devies. Volgens het Office for Budget Responsibility (OBR), de Britse begrotingswaakhond, zullen de gezinnen tussen het begin van de pandemie en juni 2021 180 miljard pond (208 miljard euro) hebben bespaard. Dat is zowat 10 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Als de Britten die 180 miljard de komende vier kwartalen uitgeven, zou de consumptie zowel in 2021 als in 2022 met 6 procent toenemen.