Johnson beveelt onderzoek naar lobbywerk Cameron

De voormalige leider van de tory's ligt al weken onder vuur door zijn nauwe banden met de Australische financier Lex Greensill. Diens bedrijf Greensill Capital vroeg vorige maand het faillissement aan nadat geldschieters zich hadden teruggetrokken na berichten over laattijdig betaalde kredieten.

Greensill Capital was gespecialiseerd in kortetermijnleningen. Het faillissement bracht een aantal klanten in gevaar, zoals GFG Alliance, het staalimperium van miljardair Sanjeev Gupta.