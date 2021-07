Journalisten en activisten gehackt met Israëlische spionagesoftware

NSO verkoopt spyware, Pegasus genaamd, aan landen en overheidsdiensten. Daarmee kunnen ze vanop afstand gsm's hacken en er vervolgens alle informatie uit halen, zoals wachtwoorden, sms'jes, foto's en contactenlijsten. De software kan ook de microfoon en camera op afstand inschakelen of ongezien screenshots maken. De spyware is in principe bedoeld om 'terreurorganisaties, drugkartels, mensenhandelaars, pedofiliekringen en andere criminele organisaties' in kaart te brengen, aldus het bedrijf zelf.