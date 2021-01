Julian Assange blijft in de cel

Julian Assange komt niet op borgtocht vrij. Volgens de rechter bestaat het risico dat de WikiLeaks-oprichter het Verenigd Koninkrijk ontvlucht voor in beroep over zijn uitlevering aan de VS is geoordeeld.

Julian Assange haalde maandag een belangrijke juridische slag thuis. De Britse rechter Vanessa Baraitser besliste dat de WikiLeaks-oprichter niet aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd, waar hij volgens zijn advocaten een gevangenisstraf tot 175 jaar riskeert.

De aanleiding was de gezondheidstoestand van Assange. Volgens Baraitser is hij zo zwaar afgetakeld dat een Britse rechter hem niet aan de VS wil uitleveren. De andere argumenten van de verdediging - onder meer dat het om een politiek proces zou gaan - veegde ze resoluut van tafel.

De VS hebben beroep aangetekend tegen de weigering om hem uit te leveren.

Maar zijn mentale gezondheid is alarmerend, erkende ze. Dokters waarschuwen al langer dat Assange een schim van zichzelf is na zijn jarenlange isolatie in de Ecuadoraanse ambassade in Londen en zijn daaropvolgende verblijf in de streng bewaakte Belmarsh-gevangenis.

Assange had gehoopt op borg vrij te komen, maar dat gaat niet door. De VS hebben beroep aangetekend tegen de weigering om hem uit te leveren. Het risico bestaat dat hij in de tussentijd het Verenigd Koninkrijk ontvlucht, erkent de rechter. Dat Mexico hem asiel aanbood, zet die vrees extra kracht bij.

Ecuador

Assange kwam in 2010 in de aandacht toen WikiLeaks massaal geheime Amerikaanse documenten publiceerde. In 2012 vluchtte hij naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen om aan een uitlevering aan Zweden te ontsnappen, waar twee vrouwen hem beschuldigden van seksuele aanranding. Hij claimde dat de zaak een voorwendsel was om hem aan de VS uit te leveren.